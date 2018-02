Példátlanul kemény ítéletet kapott hat török újságíró

Szabadon engedték a török hatóságok azt a török–német újságírót, akit egy évvel ezelőtt tartóztattak le. A Die Weltnek dolgozó Deniz Yücelt azért zárták börtönbe, mert Ankara feltételezése szerint az újságíró terrorista csoportokat támogatott és erőszakra szólított fel. Az ügyészek 18 évi börtönbüntetés kiszabását kérik rá.

„A török kormány folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy a bírói döntés független és nem kívánnak beleavatkozni. Ugyanakkor azt is jelezték, hogy saját oldalukról készek megtenni mindent a folyamat felgyorsítása érdekében, ez volt az eltelt néhány napban és órában. A török bíróság most úgy döntött, hogy szabadon engedi Deniz Yücelt minden további korlátozás nélkül. Azt hiszem, hogy most elhagyja majd az országot, mi pedig üdvözöljük a bíróság döntését” – nyilatkozta Sigmar Gabriel német külügyminiszter.

A német kancellár örömének adott hangot az újságíró szabadulása után. Angela Merkel hozzáfűzte: reméli, hogy a többi fogvatartott gyors bírósági eljárásra számíthat Törökországban. „Tudjuk, hogy vannak mások is ilyen helyzetben, nem ennyire prominens személyek, akik őrizetben vannak, és remélem, hogy ők is gyors alkotmányos bírósági tárgyalásban részesülnek. Ezt mondtam a török miniszterelnöknek is tegnap” – fogalmazott Merkel.

Vannak azonban olyan újságírók, akik nem úszták meg ennyivel. Egy isztambuli bíróság pénteken életfogytiglani börtönre ítélt hat török újságírót. Az ítélet szerint előre tudtak a 2016-os puccskísérletről és hatalomátvételre szólítottak fel.

„Úgy vélem, hogy ez az évszázad ítélete. Ezt a tárgyalást tanítani kellene a jogi egyetemen mostantól fogva. Ez a tárgyalás teljesen kitörölte a vélemény szabadságát. Borzalmasan kemény büntetéseket osztottak ki” – reagált Ergin Cinmen, az Altan testvérek védőügyvédje.

A bírósági ítéletben az is szerepel, hogy két elítélt újságíró július 15-ei puccskísérlet előtt egy televíziós műsorban tudat alatti üzeneteket küldtek a nézőknek.

„Az emberi jogi bíróság is döntést hoz majd mostanában. Ezt az ítéletet biztosan megfordítják. Törökország nem hajthatja végre ezt az ítéletet” – tette hozzá a védőügyvéd.

A hatalomátvételi kísérlet utáni indult perekben katonákra szabtak már ki életfogytiglani szabadságvesztést, de újságírókra eddig még nem. Becslések szerint Törökországban jelenleg legalább 150 újságíró van börtönben.