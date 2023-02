Példátlan hírszerzési tevékenység zajlik Ausztráliában az ország kémfőnöke szerint

Megosztás itt:

Az ausztrál kémelhárítás vezetője az ASIO canberrai központjában elmondott 21 oldalas összegzésében kifejtette: Ausztráliában jelenleg több ellenséges titkosszolgálat is ténykedik azzal a céllal, hogy kifürkéssze az ország gazdasági-politikai prioritásait és döntéshozatali folyamatait, valamint szövetségeit és partnerkapcsolatait. Ennek érdekében pedig több ausztrált környékeznek meg, mint az ország történetében eddig bármikor.

"Több ellenséges hírszerző szolgálat, több kém, több célpont, több kár, több nyomozás, több zavarkeltés. Az én pozíciómból ez közelharcnak tűnik" - fogalmazott Burgess.

Elmondta, hogy az ASIO 2021 szeptemberétől a védelmi iparban dolgozó ausztrálokkal szembeni online érdeklődés megnövekedését észlelte. Canberra akkor kötött váratlanul AUKUS néven új, az atomtengeralattjáró-flotta fejlesztésére irányuló biztonsági megállapodást az Egyesült Államokkal és az Egyesült Királysággal, megtorpedózva ezzel egy francia-ausztrál szerződést.

A külföldi kormányok által "gyanús módon megkörnyékezett" ausztrálok között bírák, katonák médiaszakemberek és újságírók is szerepelnek - közölte az ASIO vezetője, szót ejtve egy nemrég leleplezett beszervezési kísérletről is, amelyben újságírókat költségtérítéses külföldi tanulmányutakkal környékeztek meg. Burgess az Ausztráliában kémkedő államok közül kiemelte Kínát, amely elmondása szerint elsősorban a "katonai szakértelem" megcsapolásában érdekelt. Külföldi vállalatok csábítanak mesés juttatásokkal ausztrálokat, hogy képzést nyújtsanak "az önkényuralmi rezsimek harci képességeinek fejlesztésében", valamint vadászrepülőgép-pilótákat is megkörnyékeztek.

Néhány esetben a hatóságoknak sikerült megakadályozniuk, hogy a bennfentesek elhagyják az országot, más esetekben azonban jogi kiskapuk lehetővé tették a távozásukat - mondta az ASIO vezetője.

MTI