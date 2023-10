Megosztás itt:

A kormányfő emellett hivatalos tárgyalásokat is folytat Kína vezetőivel és az elnökkel. A miniszterelnök az előző két csúcstalálkozón is részt vett, és fel is szólalt 2017-ben, illetve 2019-ben. Miután Kína hazánk kilencedik legjelentősebb kereskedelmi partnere, ezért Magyarország a jövőben is része kíván maradni a nagy távlatokat rejtő együttműködésnek.