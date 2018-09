Peking után Sanghajba is közvetlen légi járat indul Budapestről jövő nyártól – jelentette be Szijjártó Péter New Yorkban. A külgazdasági és külügyminiszter kínai kollégájával tartott kétoldalú találkozót az ENSZ-közgyűlés ma megnyílt csúcsszintű ülésszakán. Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarországnak gazdasági és stratégiai érdeke, hogy továbbra is Kína első számú gazdasági, kereskedelmi és befektetési partnere maradjon Közép-Európában. A közös beruházások közül kiemelte a Budapest–Belgrád vasútvonal felújítását, ami a tervek szerint 2023-ra valósulhat meg.

Egyezség született a magyar baromfiexport tilalmának feloldásáról is, így megindulhat a magyar kivitel.

„A kínai hatóságok is elismerték Magyarország madárinfluenza mentességét, így a magyar a baromfi termékek exportja újraindulhat Kínába, amely egy több száz millió dolláros újabb bevételi lehetőséget jelent az ágazat számára Magyarországon” – mondta a külügyminiszter.