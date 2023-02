Patthelyzet Bahmutnál

Megosztás itt:

Az orosz hadsereg szinte teljesen körbevette Bahmut városát. A település ostroma hónapok óta tart, ezrek, más források szerint tízezrek vesztették életüket az itt zajló véres harcokban. Bahmut az ukrán védelmi vonal kiemelten fontos része, az orosz offenzíva érdemi folytatásához pedig először ezt a települést kell bevennie a Föderációs hadseregnek.

A térségben számtalan tankot és ágyút veszített mindkét hadsereg. Bár a támadó oroszok veszteségei jelentősebbek, az utánpótlásuk is mélyebb. Kijev a város megtartásához újabb és újabb zászlóaljakat vezérel a térségbe, csakúgy, mint az oroszok.

Az orosz tüzérség azonban nem csak Bahmutnál aktív, de a déli fronton található Herszonnál is. Bár a várost a Föderáció egységei előbb elfoglalták, majd fel is adták, most a távolból pusztítottak az oroszok. Az ágyúzással egy forgalmas utcát találtak el, hat ember meghalt, tizenketten megsérültek.

Borítókép: Getty Images