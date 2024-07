Pattanásig feszült a helyzet Franciaországban, zavargásokra számít a hatalom

Miután a felmérések alapján a három nagy politikai blokk - az RN, a centrista szövetség és a baloldal - közül egyik sem tud majd egyértelmű többséget szerezni vasárnap a képviselőházban, jobbközép és mérsékelt baloldali politikusok egy széleskörű centrista koalíció létrehozását javasolják az ország kormányozhatósága érdekében, de ennek körvonalai továbbra sem világosak, miután a politikai szakadék nagyon mély a hét éve kormányzó elnöki pártszövetség és a baloldali pártok között. Francois Roussel, a Francia Kommunista Párt vezetője és Marine Tondelier, a Zöldek vezetője is támogatna egy nagykoalíciót, a radikális Baloldali Franciaország azonban nem akar részt venni ebben. Ez utóbbi párthoz tartozó vezető politikusok közül egyre többen határolódnak el a provokatív és antiszemita megszólalásairól elhíresült vezetőjüktől, Jean-Luc Mélenchontól. Kormányzati politikusok közül pedig többen is kizárták az együttműködést Mélenchonnal.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.