Patrióta álláspont! Gál Kinga: A Bizottság maga a probléma – irányt kell váltani!

Döntő állásfoglalás! Gál Kinga: Az Európai Bizottságnak mennie kell!

Éles kritika Strasbourgban! Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője és a Patrióta frakció alelnöke kijelentette: „Az Európai Bizottságnak mennie kell”, mert ma már nem a válságok megoldását képviseli, hanem maga vált a problémává. A Patrióták Európáért frakció kezdeményezésére bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Bizottság és elnöke ellen, a szavazásra csütörtökön kerül sor.

Gál Kinga szerint a brüsszeli döntések – mint a Zöld megállapodás és a migrációs paktum – rombolják az európai gazdaságot és aláássák a nemzeti szuverenitást. A Bizottság ráadásul forrásokat von el a gazdáktól, miközben „egyre több pénzt és fegyvert küldene a háborúba”.

Politikai eltussolás: Kettős mérce uralkodik az EP-ben!

A politikus „politikai eltussolásnak” nevezte az EP mentelmi ügyekben hozott döntéseit, melyek Magyar Péter, Ilaria Salis és Dobrev Klára esetében is megnyilvánultak. „Iskolapéldája ez a brüsszeli kettős mércének” – mondta Gál Kinga.

Hangsúlyozta: „Akik a fősodor érdekeit szolgálják, érinthetetlenek”, még akkor is, ha súlyos bűncselekményekkel vádolják őket. Ez a döntés „szomorú nap az áldozatok, az igazságszolgáltatás és a jogállamiság számára”, és a Néppárt és a szocialisták közötti szövetség következménye.

Változás kell! Üdvözlik Trump béketervét

A Patrióták üdvözölték, hogy kezdeményezésükre az EP végre napirendre tűzte az európai autóipar jövőjéről szóló vitát. Gál Kinga szerint a bizottság „ideológia vezérelte zöldpolitikája tönkreteszi” ezt a stratégiai ágazatot.

A Fidesz EP-képviselője megerősítette a frakció szolidaritását a Hamász-terror áldozataival, és üdvözölte Donald Trump gázai béketervét, amely szerinte „valós esélyt jelent a béke és a stabilitás megteremtésére” a térségben. Csak a Bizottság leváltása és az irányváltás hozhat új, sikeres jövőt Európának!

Forrás: MTI

Fotó: Fidesz