Parkoló magyar autókat rongálnak meg Ausztriában

Március 1-től lezártak egy fontos határátkelőhelyet Ausztria felé. A nagy átmenő forgalom miatt gyalogoszónát alakítanak ki az Ágfalva melletti schattendorfi határhoz vezető belterületi úton. Az építés idejére teljesen lezárták a határszakaszt, később pedig csak a két falu lakosait engednék át rajta. Közben több itt parkoló magyar autót is megrongáltak az osztrák településen.

A károsultak közül többen a hatóságoknál is jelezték a rongálást, de az osztrák rendőrök nem voltak segítőkészek. Az ingázók most attól tartanak, hogy Somfalván a parkolókat is elzárják majd előlük, és akkor lesznek olyanok, akiknek naponta akár 60 kilométerrel is többet kell majd utazniuk.