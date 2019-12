Párizsban teljes készültségben várják az új évet a rendőrök

Hazánk politikája nem változott: sem az illegális bevándorlást, sem pedig a betelepítéseket nem támogatja a magyar kormány - erősítette meg a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György közölte: továbbra is biztosítottak a határvédelem feltételei. A főtanácsadó hozzátette: az Európai Unióban szeptember végéig csaknem 500 ezer menekültkérelmet nyújtottak be, ez több mint 8 százalékos növekedés az elmúlt évhez képest. A balkáni útvonalon a felével nőtt az Európába tartó illegális bevándorlók száma - mondta Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Jövő év január elsejétől a minimálbér bruttó összege 161 000 forintra, a garantált bérminimum pedig 210 600 forintra emelkedik, a növekedés mindkét esetben 8-8 százalékos - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Javult a háztartások jövedelmi helyzete és nőtt a fogyasztás is tavaly. Az egy főre jutó éves bruttó jövedelem 2018-ban elérte az 1 millió 815 ezer forintot, 10,4 százalékkal volt magasabb, mint 2017-ben - írja a Világgazdaság a KSH adataira hivatkozva. Nem mond le Karácsony Gergely a Párbeszéd társelnöki posztjáról, holott a korábban ezt ígérte - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet, hogy Karácsony főpolgármester-jelöltté választása előtt azt nyilatkozta, ha az ellenzék közös jelöltje lesz, akkor nem fog párttisztséget viselni. Az új balliberális vezetésű önkormányzatok visszatértek ahhoz a rossz gazdaságpolitikához, amivel már egyszer tönkretették a városokat - mondta a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: az ellenzék a választásokat követően szinte azonnal nekiállt a lakosságot terhelők adók emelésének. Fideszes politikusok börtönbezárásáról beszélt Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere egy fórumon azt fejtegette, hogy a kormánypárti politikusok előzetes letartóztatásával el lehetne érni, hogy a többi már megfélemlített képviselő együttműködőbb legyen az ellenzékkel. Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke közölte: ha 2022-ben Dobrev Klára lesz Orbán Viktor kihívója, akkor Orbán marad a miniszterelnök. A kormány folytatja az egyik legeredményesebb befektetés-ösztönzési programját, a nagyvállalati beruházási támogatás programot - mondta Marczinkó Zoltán, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára. A kormány döntése értelmében szerdától emelkedik a biológiai eredetű összetevők bekeverendő aránya az üzemanyagokban, az intézkedéssel Magyarország is csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A régi típusú autót használóknak célszerű ellenőrizni, hogy lehet-e kocsijukba az új üzemanyagból tankolni. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,21 százalékos emelkedéssel, 46 082,82 ponton, új történelmi csúcson zárt. A teljes magyar mozgóképszakma összehangolt tevékenységért felel a januártól működő Nemzeti Filmintézet, az új szervezet elkötelezett abban, hogy sikeres, színvonalas filmek készüljenek - mondta a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A román kormány sürgősségi rendeletet fogadott el a Ion Iliescu által vezetett Román Forradalom Intézetének megszüntetéséről. Befejeződött a fogolycsere Kijev és a donyec-medencei szakadárok között. Ukrajna 127 embert adott át a szakadároknak, cserébe 76 ukrán fogoly nyerte vissza szabadságát. Több napja tüntetnek Montenegróban az elfogadott egyházügyi törvény ellen - a tiltakozók a rendőrséggel is összeütközésbe kerültek. Az Iszlám Állam terrorszervezet mintegy 100 feltételezett tagját, köztük több tucat külföldit vett őrizetbe a török rendőrség országszerte. António Guterres ENSZ-főtitkár újévi üzenetében kiemelte, hogy számára „a világ fiataljai a remény forrásai”, és arra biztatta őket, hogy folytassák tüntetéseiket, gondolkodjanak nagyban, lépjék át a határokat és gyakoroljanak nyomást a döntéshozókra. Határozott választ ígért a megtámadott iraki milícia alapítója a Kataib Hezbollah nevű, Irán támogatta milícia elleni amerikai légicsapásokra - a 25 halálos és 55 sebesült áldozattal járó akciót elítélte Irán és Kína is. Az afganisztáni tálibok nem terveznek fegyverszünetet, csak az erőszak csökkentésére törekszenek az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásaik alatt - közölték a szunnita muzulmán lázadók. Légicsapásokban megölték az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet négy tagját Szomáliában - közölte az amerikai haderő afrikai parancsnoksága. A hírszerzés 27 tagját ítélte halálra egy bíróság Szudán második legnagyobb városában, Omdurmánban egy tüntető tavalyi halála miatt. Figyelmeztette a Koreai Munkapárt főbb vezetőit Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, hogy országa súlyos gazdasági helyzetben van, és azonnali intézkedéseket szorgalmazott a helyzet javítására. 14-en megsérültek egy robbanásban, amely egy harangtoronyban történt a spanyolországi Katalónia régióban található Centelles falu ünnepségén. Elkezdődött a német légiutas-kísérők független szakszervezetének háromnapos sztrájkja a Lufthansa csoporthoz tartozó Germanwings légitársaságnál - Budapesti járatot nem kellett törölni. Első fokon 6 év börtönre ítélte a Zágráb megyei bíróság Ivo Sanader volt horvát kormányfőt, az ő megvesztegetésével vádolt Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója távollétében 2 évet börtönbüntetést kapott - Hernádi visszautasította a vádakat. A Mol-csoport csalódottan értesült a zágrábi ítéletről, hiszen a korábbi nemzeti és nemzetközi hatósági vizsgálatok azt állapították meg, hogy a Mol Nyrt. nem követett el bűncselekményt. 443 határsértővel szemben intézkedtek péntektől vasárnapig a rendőrök - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Kiürítették egy óbudai tízemeletes társasház egy lépcsőházát, miután tűz ütött ki egy harmadik emeleti lakásban - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Jogosítvány nélkül vezetett az a 20 éves férfi, aki vasárnap halálos balesetet okozott a Veszprém megyei Gecse közelében – a férfit őrizetbe vették. Szolgálatba állt az összes magyar tulajdonú, korszerű mentőhelikopter, kiváltva az eddig bérelt osztrák gépeket - közölte az Országos Mentőszolgálat. Az utasok által érzékelhetően és látványosan újulnak meg a legforgalmasabb állomások a MÁV „50 megújuló állomás" programjának köszönhetően. Decemberben elkészültek a Déli pályaudvar, Zánkafürdő, Sárvár, Vecsés, Monor, Pilis, Zugló, Kőbánya-Kispest és Kőbánya alsó idénre tervezett felújítási munkálatai, a program várhatóan 2023-ban zárul - közölte a MÁV. Január 31-ig érvényesek az idei autópálya-matricák, a 2020-ra szóló megyei és országos úthasználati jogosultságokat ugyanakkor már ebben a hónapban meg lehet váltani. A jövő csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kézilabda-válogatott 31:26-ra legyőzte Ausztriát a győri edzőmérkőzésen. Vitelki Zoltán lett a labdarúgó NB I-ben nyolcadik helyen álló Debrecen vezetőedzője. A szerb Dragan Aleksic lett a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzője.