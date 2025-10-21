A Louvre-ban történt rablás előtt már borzolta a kedélyeket egy elképesztő kincslopás Párizsban

Megosztás itt:

A 24 éves kínai nőt, aki ellen október 13-án indult meg a vizsgálat, a spanyol hatóságok adták át a francia igazságszolgáltatásnak, miután szeptember 30-án európai körözés alapján őrizetbe vették – tette hozzá Laure Beccuau párizsi ügyész közleményében.

A lopás szeptember 16-án történt, alig egy hónappal a vasárnap a Louvre-ban történt látványos ékszerrablás előtt.

A Természettudományi Múzeumban történt lopásra úgy derült fény, hogy egy takarítónő törmelékekről értesítette az egyik kurátort, aki megállapította, hogy

eltűntek az ott őrzött aranyrögök

– emlékeztetett Laure Beccuau.

Ez utóbbiak között volt egy bolíviai, amelyet a XVIII. században adományoztak a Tudományos Akadémiának, egy uráli példány, amelyet I. Miklós orosz cár 1833-ban adományozott a múzeumnak, egy kaliforniai példány a XIX. század második felének aranyláza idejéből, valamint egy több mint 5 kilogramm súlyú, Ausztráliából származó aranyrög, amelyet 1990-ben fedeztek fel – közölte az ügyész.

Az összesen közel hat kilónyi aranyrög pénzügyi értékét 1,5 millió euróra (584,4 millió forint) becsülték,

míg a tudományos és a történelmi kárt "felbecsülhetetlennek" nevezte az ügyészség. A rongálás okozta anyagi kár értéke további 50 ezer euró.

A műkincslopások ügyében illetékes Bűnözés Elleni Brigád (BRB) megállapította, hogy két ajtót sarokvágóval vágtak ki.

Az ásványtani teremben a termésaranypéldányokat tartalmazó vitrint egy hegesztőpisztollyal törték be, amelyet a közelben megtaláltak.

A megfigyelőkamerák felvétele szerint egy ember tört be a múzeumba hajnali egy óra tájban, majd reggeli négykor távozott.

A nyomozás megállapította, hogy a kínai nő már szeptember 16-án elhagyta Franciaországot, és vissza akart térni Kínába. Az előállításakor megpróbált megszabadulni egy közel egykilós olvasztott aranydarabtól. Vizsgálják, hogy a zsákmány egy részéről lehet-e szó.