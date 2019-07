Párizs, London és Berlin a párbeszéd újrakezdését szorgalmazza az atomalkuról

A francia elnöki hivatal által közzétett közös közlemény szerint, a 2015-ben megkötött atomalku európai aláírói aggódnak amiatt, nehogya JCPOA (Átfogó Közös Cselekvési Terv, az atomalku hivatalos nevének angol rövidítése) meghiúsuljon az Egyesült Államok által bevezetett szankciók és amiatt, hogy Irán nem tartja be az egyezmény több fontos rendelkezését.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

"A három országot mélységesen megdöbbentették a Perzsa-öbölben és azon túl végrehajtott támadások, valamint a térség biztonságának a romlása. Úgy véljük, hogy eljött a felelős cselekvés, a feszültség eszkalálódása megakadályozását célzó eszközök megtalálásának és a párbeszéd újrakezdésedének az ideje".

Franciaország, Nagy-Britannia és Németország szemében a kockázatok oly nagyok, hogy "minden részes félnek szünetet kell tartania, és fel kell mérniük a tetteik lehetséges következményeit" - áll a közös közleményben.

Irán májusban jelentette be, hogy nem tartja be az alacsonyan dúsított uránkészletnek és a nehézvízkészletnek az egyezmény által engedélyezett szintjét. Július 8-án azt is közölte, hogy a megengedett szint felett, 4,5 százalékosra dúsít uránt.

Az Egyesült Államok tavaly májusban felmondta az ENSZ Biztonsági Tanácsa öt állandó tagjával (Kína, Franciaország, Nagy-Britannia, Oroszország, Egyesült Államok) és Németországban 2015-ben Bécsben megkötött megállapodást, amelyben Teherán vállalta, hogy a gazdaságát fojtogató szankciók feloldásáért cserébe korlátozza az atomprogramját, és újból bevezette a szankciókat Irán ellen.

"Miközben mi továbbra is támogatjuk a JCPOA-t, a folytatása attól függ, hogy Irán maradéktalanul betartja-e a kötelezettségeit" - írta vasárnap a három európai állam, amelyek szerint "minden fél részéről sürgősen szükség van a jó szándékot jelző gesztusokra".

Haszan Róháni iráni elnök eközben vasárnap egy televíziós beszédében közölte: Irán kész tárgyalni az Egyesült Államokkal, ha Washington eltörli a büntetőintézkedéseket és visszatér a 2015-ben aláírt szerződéshez.

Az Egyesült Államok megadja a vízumot Mohammad Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter számára, hogy részt vehessen a héten New Yorkban tartandó ENSZ-tanácskozáson - közölte két jól értesült diploma vasárnap, mondván, hogy Mike Pompeo külügyminiszter jóváhagyta a döntést.

Amennyiben Pompeo nem hagyta volna jóvá a nukleáris főtárgyaló Zaríf vízumát, az annak a jele lett volna, hogy az Egyesült Államok még jobban el akarná szigetelni Iránt - mutatott rá a Reuters brit hírügynökség.

MTI