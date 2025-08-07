Keresés

2025. 08. 07. Csütörtök
Újabb harminc nappal meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon

2025. augusztus 07., csütörtök 21:30 | MTI

A székelyföldi megye prefektusi hivatala arról is beszámolt, hogy ez idő alatt számos intézkedést hoznak a térség biztonságossá tétele érdekében.

  • Újabb harminc nappal meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon

 A többi között folytatják a Korond-patak ideiglenes elterelési munkálatait és annak az ideiglenes gátnak a megépítését, amely a patak bevezetését hivatott segíteni az erre a célra kialakított csőrendszerbe.

Mint közölték, egy héten belül végeznek a munkálatokkal, amelyek az ideiglenes gát megemelésére, a töltés megerősítésére és a csőrendszer alatti kőágyazat és vasszerkezet stabilizálására terjednek ki.

A prefektúra közlése szerint a csőrendszer jelenleg a patak teljes vízhozamát felfogja és az elvárásoknak megfelelően működik. A patak elvezetését szolgáló vezetékek egy hete – két nappal a munkálatok átadása után – nem voltak képesek átvenni a patak megnövekedett vízhozamát, és a víz egy része a csőrendszer mellett folyt le, megrongálva a frissen átadott terepet, amit helyre kell hozni. Az illetékesek szerint nem a csőrendszer okozta a bajt, hanem az, hogy a felette felhúzott ideiglenes gát nem tudta felfogni a patak megnövekedett vízhozamát.

A parajdi vészhelyzeti bizottság május 8-án hirdetett vészhelyzetet a Hargita megyei településen, amikor a heves esőzések nyomán megduzzadt Korond-patak vize betört a bányába. Azóta a vészhelyzetet havonta hosszabbították meg.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába bezúdult nagy mennyiségű víz néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak megélhetése is függ.

Forrás: MTI

Fotó: Ábrahám Szilárd (archív)

 

