Paprikasörrel várja a magyar üzletember az amerikaiakat

A New Jersey állambeli Wayne-ben található a hét vezérről elnevezett Seven Tribesmen sörfőzde. Tulajdonosa, a New Yorkban született és felnőtt Varga László 2016-ban látogatott el családjával a philadelphiai Magyar Tanyára, ahol megkóstolta a gyermekkori barátja által készített Kombucha nevű erjesztett teát, és az annyira megtetszett neki, hogy maga is elkezdett kísérletezni az itallal. Hamarosan áttért a sörre, mert rájött: kis mennyiség készítéséhez hasonló eszközök kellenek. Így született meg üzlete.

– A paprikasör volt az egyik első saját ötletem. Egy amerikai borostyán söralapot vegyítek édespaprikával, de van csípős verzió is. Egyéni ízlés kérdése, kinek melyik tetszik – meséli büszkén Varga László. Annak idején összesen 75 receptet főzött le otthon, majd beleásta magát az elméleti kérdésekbe és elkezdte járni a sörfőzdéket.

Családjával New Jersey-be költözve 2018-ban megvett és cserkész barátaival átépített egy korábban bútorkészítő üzemként működő épületet. Hosszú előkészület után 2020 márciusában négyféle sörrel állt készen a nyitásra, de a Covid-járvány miatt az államban is leállították a vendéglátóipart. Állandó újratervezéssel, felesége családja és a cserkészek segítségével sikerült átvészelni a nehéz időszakot, így 2021 tavaszára már tizenkétféle söre lett.

