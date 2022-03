Pánikvásárlásba kezdtek a németek és a románok: üres polcok és egekbe szökött árak mindenhol

Megosztás itt:

Egyre több szupermarketben fogadják üres polcok a vásárlókat, az emberek ugyanis attól tartanak, hogy elfogy az alapvető élelmiszer, ezért igyekeznek minél többet megvásárolni. Az étolaj esetében már korlátozni kellett a megvásárolható mennyiséget, van, ahol 6 liter étolajat 100 euróért árulnak – írja a V4NA.

Németországban egyre több a hiánycikk

„Hörcsögvásárlás” – így nevezik a németek azt a jelenséget, amikor az emberek pánikszerűen kiürítik a szupermarketek polcait, hogy otthon elraktározzák az alapvető élelmiszereket. A koronavírus-járvány első és második hulláma után most az ukrajnai háborús helyzet miatt indult meg a tömeges felvásárlás. Aki Németországban étolajat akar vásárolni a szupermarketben, annak számítania kell arra, hogy üres polcokat talál. Egyes üzletek már most is korlátozzák az egy vásárlóra jutó maximális mennyiséget. Először a repceolaj esetében volt így, most pedig a napraforgóolaj is hiánycikknek tűnik. Ahol pedig még elérhető a termék, ott csak horribilis áron lehet megvásárolni. Egy palack étolajért akár 5 eurót is elkérnek a boltok, máshol pedig

6 liternyi olajat 100 euróért lehet megvásárolni.

Az egyre súlyosbodó hiányt az okozza, hogy Ukrajna 51 százalékkal és Oroszország 27 százalékkal a világ legfontosabb napraforgóolaj-exportországai, ez a két ország pedig éppen egymással háborúzik. Németország napraforgóolajának 94 százalékát importálja, így nem csak az energiahordozók terén érinti érzékenyen a konfliktus.

A raktárakban még körülbelül négy-hat hétig van áru. A konfliktus hatással lesz a szarvasmarhák, sertések és baromfik számára szánt napraforgóból, repcéből vagy szójából készült fehérjetakarmányok hazai kínálatára is

– mondja az illetékes ipari szövetség szóvivője, Maik Heunsch a Westdeutsche Allgemeine Zeitungnak adott interjúban. Az étolajon kívül az élesztő és a liszt is eltűnt a szupermarketek polcairól az emberek pánikvásárlása miatt. A vásárlók a közösségi oldalakon panaszkodnak a hiány miatt.

Romániában is üresednek a polcok

Romániában is pánikvásárlás kezdődött a boltokban, az emberek ugyanis attól tartanak, hogy nemsokára egyáltalán nem lehet kapni étolajat és lisztet. A közösségi oldalakon futótűzként terjednek az üres polcokról és az étolajjal teli bevásárlókocsikról készült fotók.

Ez arra késztette a hatóságokat, hogy ismét megpróbálják biztosítani a fogyasztókat arról, Romániában nem lesz hiány napraforgóolajból. „A következő betakarításig elegendő olajkészletünk van” – mondta Adrian Chesnoiu mezőgazdasági miniszter. Hozzátette, hogy a tárca naponta ellenőrzi az agrár-élelmiszeripari termékek készleteit. A minisztérium azt is hangsúlyozta, hogy Románia 2021-ben rekordmennyiségű, hárommillió tonna napraforgót takarított be, miközben a román lakosság évente mindössze 200 ezer tonnából készült olajat fogyaszt.

Néhány vásárló azonban rámutatott, hogy nem a készletek, hanem a hirtelen áremelkedés miatt aggódnak, ahogyan az üzemanyagok esetében. A napokban a román sofőrök megrohamozták a benzinkutakat, miután megjelentek az első hírek a brutális, rekordnak számító áremelkedésről. Ezután volt olyan benzinkút, ahol 12 lejbe (2,4 euró) került egy liter gázolaj.

Borítókép: Illusztráció. Üres polcok Németországban 2020-ban a koronavírus miatti pánikszerű felvásárlások idején. (Fotó: MTI/EPA/Hayoung Jeon)

