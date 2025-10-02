Pánik Manchesterben: brutális támadás egy zsinagógánál

Megosztás itt:

Az északnyugat-angliai nagyváros rendőrségének csütörtök délutáni részletes beszámolója szerint a támadó is valószínűleg meghalt. A tájékoztatás megfogalmazása szerint azonban ezt "biztonsági okokból" egyelőre nem lehet egyértelműen megállapítani, mivel az illető "gyanús tárgyakat" viselt magán.

Ezek azonosítása végett a helyszínre tűzszerészek vonultak ki.

A rendőrségi beszámoló szerint a támadásban ketten életüket vesztették, hárman súlyosan megsérültek.

Andy Burnham, Manchester polgármestere nem sokkal korábban súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően "a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt".

A támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A rendőrségi tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető több embert autójával ütött el, másokat pedig megkéselt. Az utóbbiak között volt a zsinagóga egyik biztonsági őre is.

Az incidens a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jóm-kipúr napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat.

A manchesteri zsinagóga is tele volt a támadás idején. A rendőrség közölte, hogy a hívőket a biztonsági akció idejére a zsinagógában tartották, utána pedig kiürítették az épületet.

Keir Starmer brit miniszterelnök a támadás hírére megszakította koppenhágai látogatását, hazautazott és összehívta a kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét (COBRA).

Starmer elmondta: a kormány megerősítette a nagy-britanniai zsinagógák rendőrségi őrizetét.

Hozzátette: a támadást "különösen elborzasztóva teszi" az a tény, hogy jóm-kipur napján történt.

MTI