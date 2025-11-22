Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 22. Szombat Cecília napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Pánik Brüsszelben az amerikai béketervezet miatt + videó

2025. november 22., szombat 15:13 | HírTV
felháborodás Brüsszel amerikai béketerv

Brüsszel felháborodott az amerikai béketervezeten, több európai vezető is botrányosnak nevezte a tervet, mások szerint nyilvánvalóan el fogják azt utasítani, egy magas rangú tisztviselő pedig a Politico című brüsszeli lap hasábjain úgy nyilatkozott: „Steve Witkoffnak, Donald Trump különmegbízottjának pszichiáterre lenne szüksége”. A uniós reakciókról Németh Andrea tudósított Brüsszelből.

  • Pánik Brüsszelben az amerikai béketervezet miatt + videó

A 28 pontos amerikai béketervezettel kapcsolatban az uniós diplomáciai és kormányzati tisztviselők megrökönyödtek, és arra figyelmeztettek, hogy ez tönkreteheti az Ukrajna háborús túlélését célzó erőfeszítéseiket.

Az európai vezetők azt remélték, hogy a jövő hónapban tartandó kritikus EU-csúcstalálkozón véglegesíthetik az úgynevezett „kártérítési hitel” megállapodást, melynek keretében az EU újabb forrásokat biztosítana Ukrajna számára.

„Witkoff ötlete természetesen botrányos, ezt a javaslatot valószínűleg mindenki el fogja utasítani”

– mondta egy volt francia tisztviselő a Politico című brüsszeli lapnak.

Egy másik magas rangú EU-tisztviselő gúnyolódott az ötleten, és megjegyezte, hogy Trump bármit is akar, nincs hatalma feloldani az Európában a befagyasztott orosz vagyonokat, melyből a tervezet szerint 50 százalékban az USA profitálna. Egy szintén magas rangú EU-politikus úgy fogalmazott: „Witkoffnak pszichiáterhez kellene fordulnia.”

 

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

Rendkívül nehéz választásról beszélt az ukrán elnök a Fehér Ház 28 pontos béketervével kapcsolatban + videó

Szentmártonkátai vonatbaleset: nyugtatókon él és csak a balesetről beszél a 16 évesen elhunyt Robika édesanyja

A spanyolokat szétverték, most a magyarokat akarják legyilkolni

Nagy lehet a baj: ByeAlex mentoráltja sokkolta a rajongóit

Szoboszlai is érdekelt a FIFA gáláján, ahol megválasztják az Év legjobbjait

A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje

Erling Haaland egyik titka a hatezer kalóriányi szuperétel

Több tucatnyi friss képpel oszlatta el a kételyeket a NASA az UFO-nak vélt üstökösről

További híreink

Több tucatnyi friss képpel oszlatta el a kételyeket a NASA az UFO-nak vélt üstökösről

Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó

MSZP-s, DK-s berkekből érkezett a Tisza Párthoz a tatabányai jelölt-aspiráns

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A németek legyártották Európa egyik legmodernebb harckocsiját
2
A történelem legnagyobb adatszivárgása lehetett volna: Osztrák kutatók 3,5 milliárd WhatsApp-fiókot törtek fel
3
Nem modell, nem celeb, nem popsztár - csak úgy néz ki a csinos gyilkos
4
Robert C. Castel: Ukrajna pozíciója drámaian leromlott + videó
5
Nagy összegek tűnnek el Ukrajnában + videó
6
Elkezdődött a keresztény templomok mecsetté nyilvánítása Olaszországban + videó
7
Bankár írta a Tisza Párt programját, ami nem más, mint egy brutális uzsoraszerződés + videó
8
Szankciómentesség magyar módra: A Célpont bemutatja, hogyan úsztuk meg azt, amibe Bulgária és Románia belerokkan + videó
9
Hull a hó és hózik – de mégis hol?
10
Mi lesz Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa? + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Körözik az ukrajnai korrupciós botrány kulcsszereplőit

Körözik az ukrajnai korrupciós botrány kulcsszereplőit

Az ukrán belügyminisztérium körözést adott ki Timur Mindics ukrán üzletember, a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa és Olekszandr Cukerman, a cég vezető pénzügyi szakértője ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részesei voltak a hónap elején az ország energetikai szektorában feltárt kiterjedt korrupciós hálózatnak - derült ki a tárca honlapján nyilvánosságra hozott információkból.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!