Pánik Brüsszelben az amerikai béketervezet miatt + videó

A 28 pontos amerikai béketervezettel kapcsolatban az uniós diplomáciai és kormányzati tisztviselők megrökönyödtek, és arra figyelmeztettek, hogy ez tönkreteheti az Ukrajna háborús túlélését célzó erőfeszítéseiket.

Az európai vezetők azt remélték, hogy a jövő hónapban tartandó kritikus EU-csúcstalálkozón véglegesíthetik az úgynevezett „kártérítési hitel” megállapodást, melynek keretében az EU újabb forrásokat biztosítana Ukrajna számára.

„Witkoff ötlete természetesen botrányos, ezt a javaslatot valószínűleg mindenki el fogja utasítani”

– mondta egy volt francia tisztviselő a Politico című brüsszeli lapnak.

Egy másik magas rangú EU-tisztviselő gúnyolódott az ötleten, és megjegyezte, hogy Trump bármit is akar, nincs hatalma feloldani az Európában a befagyasztott orosz vagyonokat, melyből a tervezet szerint 50 százalékban az USA profitálna. Egy szintén magas rangú EU-politikus úgy fogalmazott: „Witkoffnak pszichiáterhez kellene fordulnia.”