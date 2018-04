Panganak a boltok a brit Salisbury-ben

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉG KEMÉNYEN KIOSZTOTTA ORBÁN POLITIKÁJÁT. A FIDESSZEL SZIMPATIZÁLÓ ÉRTELMISÉGI KÖR, TÖBB PONTON IS BÍRÁLTA A FIDESZ POLITIKÁJÁT. ELFOGTÁK A SVÁJCI HATÓSÁGOK A SAJTÓBAN CSENGERI ÖRÖKÖSNÕKÉNT EMLEGETETT SZ. GÁBORNÉT. NYOMOZNAK AZ LMP-BEN, HOGY KI SZIVÁROGTATTA KI A DULAKODÁSRÓL KÉSZÜLT HANGFELVÉTELT. A DK MEGTÁMADJA A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYT A KÚRIÁN ÉS ISMÉTELT VÁLASZTÁST KÖVETEL. FIDESZ: GYURCSÁNY PÁRTJA NEM TUDJA ELFOGADNI A VERESÉGET. SAJÁT KORMÁNYIRODÁT KAP ORBÁN VIKTOR, AMELYET SZEMÉLYESEN Õ IRÁNYÍT MAJD. ROGÁN ANTAL: A MINISZTERELNÖK ÍGY HATÉKONYABBAN TUDJA ELLENÕRIZNI AZ INTÉZKEDÉSEK ELÕKÉSZÍTÉSÉT ÉS VÉGREHAJTÁSÁT. MÁSFÉL MILLIÁRD FORINTBÓL ELKEZDÕDIK A FÜZÉRI VÁR ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK MÁSODIK ÜTEME. SZIJJÁRTÓ PÉTER SZERINT MÁR AZ OSZTRÁK ÁLLAMFÕ IS ÁTÁLLT SOROS GYÖRGY OLDALÁRA. SZAKÉRTÕ: SZÍRIÁBÓL MÁR NEM VÁRHATÓ MENEKÜLTÁRADAT. ROHINGJA MENEKÜLTEK EZREI GYÛLTEK ÖSSZE AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK FOGADÁSÁRA BANGLADESBEN. ÚJABB TAG MONDOTT LE A NOBEL-DÍJAKAT ODAÍTÉLÕ SVÉD AKADÉMIÁN. SZAKÉRTÕK SZERINT ELKÉPZELHETÕ, HOGY EBBEN AZ ÉVBEN NEM OSZTJÁK KI AZ IRODALMI NOBEL-DÍJAT. DÉL-KOREAI ELNÖKI SZÓVIVÕ: ÉSZAK-KOREA MÁJUSBAN VÉGLEG ÉS NYILVÁNOSAN BEZÁRJA A NUKLEÁRIS GYAKORLÓTERÉT. KREML: PUTYIN KÉSZ TÁMOGATNI A SZÖUL ÉS PHENJAN KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉST. FELAVATTÁK ZÁGRÁBBAN AZ ISZTRIAI-FÉLSZIGET ELSÕ ISZLÁM KULTURÁLIS KÖZPONTJÁT. 35 EZREN TÜNTETTEK SPANYOLORSZÁGBAN A SZEXUÁLIS TÁMADÓK VÁRTNÁL ENYHÉBB ÍTÉLETE ELLEN. ÕRIZETBE VETTÉK EGY IRÁNI REFORMPÁRTI LAP KIADÓJÁT, EGY PROSTITÚCIÓRÓL SZÓLÓ RIPORT MIATT. OROSZ-TÖRÖK-IRÁNI, SZÍRIÁBAN LÉTREHOZANDÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL TÁRGYALTAK MOSZKVÁBAN. AGYONLÕTTEK EGY BÁNYÁSZATELLENES KATOLIKUS PAPOT A FÜLÖP-SZIGETEKEN. SZAÚD-ARÁBIA ELÕSZÖR NEVEZETT KI NÕT AZ ÁLLAMI OLAJVÁLLALAT IGAZGATÓTANÁCSÁBA. NAPKÖZBEN IS MEGDÕLT A MELEGREKORD VASÁRNAP, 31 FOKNÁL MAGASABB HÕMÉRSÉKLETET IS MÉRTEK. BUSSZAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A 8401-ES ÚTON BAKONYGYEPESNÉL, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. ELFOGTÁK A SVÁJCI HATÓSÁGOK A SAJTÓBAN „CSENGERI ÖRÖKÖSNÕKÉNT” EMLEGETETT SZABÓ GÁBORNÉT.