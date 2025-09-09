Keresés

Pályázattal ösztönzi az olaszokat a római városvezetés, hogy több migránst fogadjanak be + videó

2025. szeptember 09., kedd 15:00 | HírTV

A jobboldali pártok emlékeztettek rá, hogy számos olasz állampolgár már évek óta vár önkormányzati lakásra, ehelyett a római vezetés a migránsok elhelyezésével foglalkozik.

  • Pályázattal ösztönzi az olaszokat a római városvezetés, hogy több migránst fogadjanak be + videó

Harmadik éve hirdeti meg az olasz főváros azt a pályázatot, amelynek keretében római családokat ösztönöznek arra, hogy ingyen fogadjanak be külföldieket 3 évre az otthonukba és segítsék beilleszkedésüket az olasz társadalomba. Az elmúlt két évben 172 embert fogadtak be így Ukrajnából és Észak-Afrikából. A Hír TV által megkérdezett baloldali képviselő szerint tovább kellene lazítani a bevándorlási törvényt és még több külföldit kellene beengedni az országba.

„Módosítani kellene az Olaszországba való belépést szabályozó törvényt. Ma ugyanis az olasz rendszernek szüksége van több legális munkavállalóra, de az olasz törvények nem teszik lehetővé ezeket a belépéseket. Vagyis a rendszer túl merev. Egyszerűen csak össze kellene hangolni a munkaerő-keresletet és -kínálatot az olasz cégekre szabva” - magyarázta Riccardo Magi baloldali politikus.

A jobboldali pártok ezzel ellentétben a bevándorlás szigorításán dolgoznak azért, hogy csökkentsék a külföldiek által elkövetett bűnesetek számát.

 

