Palesztinpárti tüntetők dúlták fel Velencét: Izrael-ellenes zavargással sokkolták a filmfesztivált + videó

Szijjártó Péter kőkeményen kiáll: Ez nem a mi háborúnk, kimaradunk - A külügyminiszter a rezsivédelem fontosságát hangsúlyozza, miközben Brüsszel és az ukrán energiaválság fenyegeti hazánk biztonságát. Magyarország szuverenitása és a magyar családok pénztárcája az első! Kattints, és tudd meg, hogyan védi a kormány a te érdekeidet!
Több mint 3500 milliárd forintnyi pályázati forrás érkezik a magyar agráriumba, hogy modernizálja a termelést és növelje a versenyképességet. Nagy István agrárminiszter a 34. Farmer Expón jelentette be a nagyszabású fejlesztési tervet, amely az öntözéstől az élelmiszeriparon át a járványvédelemig minden területet érint.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője és korábbi miniszterelnök kórházba került, miután brutális támadás érte kampányolás közben Morva-Sziléziában. A politikus állapotáról egyelőre nincs pontos információ, a rendőrség vizsgálja az ügyet.
Döbbenetes fordulat: már 850 ezer szíriai menekült tért vissza hazájába Bassár el-Aszad bukása óta, és a szám hamarosan elérheti az 1 milliót! Az ENSZ szerint mozgalmas időszak jön, a veszélyek még nem múltak el.