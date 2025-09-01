Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 01. Hétfő Egyed, Egon napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Palesztinpárti tüntetők dúlták fel Velencét: Izrael-ellenes zavargással sokkolták a filmfesztivált + videó

2025. szeptember 01., hétfő 19:40 | Hír TV

A demonstráció szervezői előzőleg azt követelték, hogy ne mutassák be az izraeli filmeket a rendezvényen. Jánosi Dalma tudósít Rómából.

  • Palesztinpárti tüntetők dúlták fel Velencét: Izrael-ellenes zavargással sokkolták a filmfesztivált + videó

További híreink

Hiba csúszott a háttérhatalom világuralmi terveibe?

Magyarország mellett Franciaország sem támogatja az amerikai fegyverek vásárlását az Európai Békekeretből + videó

Régi falusi szavak kvíze: 10-ből alig 2-en emlékeznek ezekre a kifejezésekre – Neked menni fog?

Meghalt a Bud Spencer filmek egyik sztárja, a magyar származású Joe Bugner

Így készül az erdélyi csorba leves, ezt vétek kihagyni

Megnyomták a vészcsengőt, ezért is lesz veszélyes ellenfél Írország Szoboszlaiéknak

Ezekért a fagyikért őrült meg mindenki 2025 nyarán Soltvadkerten

„Kicsoda...?” – Szoboszlai csodagólja után a Real Madrid játékosán gúnyolódnak a szurkolók

Botrányos fenyegetés: Zelenszkij újra támadná a Barátság kőolajvezetéket – Magyarország a célkeresztben!

További híreink

Botrányos fenyegetés: Zelenszkij újra támadná a Barátság kőolajvezetéket – Magyarország a célkeresztben!

Orbán Viktor is reagált Magyar Péter jobbkezének őszinteségi rohamára + videó

Telibe találta egy rolleres a biciklist – eldőlt, mint egy ólajtó + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt
2
Barátság kőolajvezeték: óriási üzemanyag-drágulásra figyelmeztet a Mol-vezér
3
Egy olasz lap szerint Magyarországnak igaza van Ukrajna ügyében
4
A tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomást tett + videó
5
Magyarország mellett Franciaország sem támogatja az amerikai fegyverek vásárlását az Európai Békekeretből + videó
6
Karol Nawrocki: Lengyelország frontállam, ezért szüksége van a második világháborús német kártérítésre
7
Brüsszel célkeresztben: így változna a döntéshozatal Magyarország ellen
8
Döbbenetes: Magyar Péter szabadságon lévő újságírót zaklatott telefonon, kiabálva! Ez lenne a Tisza-féle sajtószabadság?
9
Friedrich Merz megszólalt a háborúról
10
Telibe találta egy rolleres a biciklist – eldőlt, mint egy ólajtó + videó

Legfrissebb híreink

Szijjártó Péter: Minden nap dolgozni kell az alacsony rezsiárakért + videó

Szijjártó Péter: Minden nap dolgozni kell az alacsony rezsiárakért + videó

 Szijjártó Péter kőkeményen kiáll: Ez nem a mi háborúnk, kimaradunk - A külügyminiszter a rezsivédelem fontosságát hangsúlyozza, miközben Brüsszel és az ukrán energiaválság fenyegeti hazánk biztonságát. Magyarország szuverenitása és a magyar családok pénztárcája az első! Kattints, és tudd meg, hogyan védi a kormány a te érdekeidet!

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!