Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 05. Vasárnap Aurél napja
Jelenleg a TV-ben:

Lovagias ügy

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Palesztinpárti tüntetések – szigorítási csomagtervvel állt elő a brit belügy

2025. október 05., vasárnap 14:05 | MTI
Nagy-Britannia rendőrség jog palesztinpárti tüntetők

A brit belügyminiszter szélesebb jogköröket adna a rendőrségnek az ismétlődő tömegtüntetések korlátozására.

  • Palesztinpárti tüntetések – szigorítási csomagtervvel állt elő a brit belügy

Shabana Mahmood a londoni belügyi tárca által vasárnap ismertetett nyilatkozatában hangsúlyozta: a tiltakozáshoz fűződő jog az alapvető szabadságjogok közé tartozik Nagy-Britanniában, ennek a szabadságjognak az érvényesítése során azonban figyelembe kell venni az egyes közösségek jogát is ahhoz, hogy félelem nélkül éljenek.

A vasárnap előterjesztett szigorítási tervek közvetlen előzményeként szombaton is

palesztinpárti tüntetéseket tartottak Londonban és más brit nagyvárosokban, annak ellenére, hogy a rendőrség és a belügyminisztérium a manchesteri zsinagógánál elkövetett minapi terrortámadás miatt a demonstrációk felfüggesztését kérte a szervezőktől.

Az északnyugat-angliai nagyváros legnagyobb zsinagógájánál csütörtökön, jóm-kipúr napján - a zsidó vallás legfontosabb ünnepén - egy szíriai származású brit állampolgár gázolásos és késeléses merényletet követett el. A merényletben ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsérültek.

A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

A Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet által 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett terrortámadás és az erre válaszul Gázában indított izraeli hadműveletek kezdete óta szinte heti rendszerességel tartanak Londonban palesztinpárti tömegtüntetéseket, amelyeken gyakran százezrek vesznek részt.

A belügyminisztérium vasárnap előterjesztett szigorítási csomagterve szerint ha egy tiltakozássorozat heteken át folyamatosan ugyanazon a helyszínen ismétlődik és rendbontásokkal jár,

a rendőrségnek felhatalmazása lesz arra, hogy utasítsa a szervezőket más helyszínek választására. A feltételek megsértése esetén a résztvevők őrizetbe vételt és büntetőeljárást kockáztatnak.

A brit belügyi tárca ismertetése szerint a tervezett törvénymódosítás lehetőséget ad majd a rendőrségek az egyes tiltakozó megmozdulások betiltására is.

Shabana Mahmood belügyminiszter a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta: a nagyszabású ismétlődő tiltakozó megmozdulások társadalmi csoportokat, különösen vallási közösségeket félemlíthetnek meg, akár olyan mértékig, hogy e közösségek tagjai félnek elhagyni saját otthonaikat is.

Mahmood szerint

ezt egyértelműen mutatja az a komoly félelem, amely a nagy-britanniai zsidó közösséget töltötte el a legutóbbi időszakban.

A vasárnapi belügyminisztériumi tájékoztatás szerint az összes rendőrkapitányság együttműködik a 300 ezres brit zsidó lakosság védelmére alakult biztonsági szervezet, a Community Security Trust szakértőivel az 538 nagy-britanniai zsinagóga és zsidó közösségi intézmény védelmének erősítése érdekében.

Steve Reed, a helyi közösségekért és önkormányzati ügyekért felelős kabinetminiszter levélben kérte a brit helyhatóságokat arra, hogy minden lehetséges módon biztosítsák a zsidó közösségek védelmét, beleértve a tiltakozó akciók lehetséges legnagyobb mértékű korlátozását is.

Fotó: 2025. szeptember 6. Palesztinpárti tüntetés résztvevője rendőrökkel kiabál a londoni Parlament téren 2025. szeptember 6-án. A tüntetők a brit kormány által terrorszervezetnek minősített Palestine Action palesztinbarát csoport betiltása ellen tiltakoztak. MTI/AP/Joanna Chan

További híreink

Valaki ma mocskosul gazdag lett – telitalálat volt a lottón

Jó hír érkezett Klein Dávid társáról, kiderült mi okozta a rendkívüli fájdalmakat

Most kaptuk a szörnyű hírt: borzalmas tragédia történt Magyarországon, 40 embert kellett azonnal kimenekíteni

Kiderült, kit jelölt Donald Trump az Egyesült Államok budapesti nagykövetének

Embert gázolt a metró Budapesten

Sallai főszerepben a derbin: fejbe vágták, az érthetetlen ítéletre óriási rúgással reagált

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Ijesztő pillanatok: óriásit bukott a világbajnok sztárversenyző – videó

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

További híreink

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért
2
Nagy baleset történt az M0-áson, Törökbálintnál
3
Andrej Babiš exkluzív interjút adott a HírTV-nek + videó
4
Cseh választások: győzött az ANO, Andrej Babiš pártja + videó
5
Jó hír érkezett Klein Dávid társáról, kiderült mi okozta a rendkívüli fájdalmakat
6
Front Robert C. Castellel: Putyin szavai mögött új stratégia rajzolódik ki + videó
7
Zsolti bácsi karakterének kitalálója is megy öklöt rázni Puzsér mai tüntetésén + videó
8
Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajna több városát
9
Csatatérré vált Róma városa az erőszakos szélsőbaloldali rendbontók miatt
10
Nemzeti vágta – ma eldől, kié lesz a babérkoszorú

Legfrissebb híreink

Horvát hegymászók tűntek el egy lavina után

Horvát hegymászók tűntek el egy lavina után

 Elsodort egy lavina három horvát hegymászót Szlovéniában, a Tosc hegyen, a Júlia-Alpok középső részén - jelentette vasárnap a szlovén 24ur nevű hírportál a helyi hatóságokat idézve.
Gázolt a 4-es metró

Gázolt a 4-es metró

Elgázolt egy embert az M4-es metró Budapesten, a Rákóczi téri állomáson vasárnap délelőtt, nem sokkal 11 óra előtt - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Parlamenti választást tartanak Szíriában

Parlamenti választást tartanak Szíriában

 A szíriai tartományok többségében vasárnap megnyíltak a szavazóhelyiségek, hogy megválasszák a Bassár el-Aszad volt elnök tavaly decemberi megbuktatása óta első népi gyűlést, az egykamarás parlamentet.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!