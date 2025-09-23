Palesztin zászlók áradata Franciaországban Macron lépése előtt

Megosztás itt:

Körülbelül ötven francia önkormányzat, köztük a harmadik legnagyobb francia város, Lyon városháza – a belügyminiszteri tiltás ellenére - kitűzte hétfőn a palesztin zászlót. Az indok az volt, hogy Emmanuel Macron államfő az ENSZ Közgyűlésének ülésszaka idején tartandó egyik konferencián hivatalosan is elismeri a palesztin államot.

A francia belügyminisztérium, amely a közszolgálat semlegességére, a francia külpolitikába való be nem avatkozás elvére és a közrendet fenyegető „súlyos zavargások” veszélyére hivatkozva utasította a prefektusokat, hogy akadályozzák meg a zászlókitűzéseket, 52 ellenszegülő települést számolt össze hétfőn a mintegy 35 ezerből.

