Külföld

Palesztin zászlók áradata Franciaországban Macron lépése előtt

2025. szeptember 23., kedd 08:40 | Magyar Nemzet

A tiltás ellenére több helyen is megjelentek a palesztin zászlók Franciaországban, mivel Emmanuel Macron várhatóan hivatalosan is elismeri a palesztin államot az ENSZ Közgyűlésén.

  • Palesztin zászlók áradata Franciaországban Macron lépése előtt

Körülbelül ötven francia önkormányzat, köztük a harmadik legnagyobb francia város, Lyon városháza – a belügyminiszteri tiltás ellenére - kitűzte hétfőn a palesztin zászlót. Az indok az volt, hogy Emmanuel Macron államfő az ENSZ Közgyűlésének ülésszaka idején tartandó egyik konferencián hivatalosan is elismeri a palesztin államot.

A francia belügyminisztérium, amely a közszolgálat semlegességére, a francia külpolitikába való be nem avatkozás elvére és a közrendet fenyegető „súlyos zavargások” veszélyére hivatkozva utasította a prefektusokat, hogy akadályozzák meg a zászlókitűzéseket, 52 ellenszegülő települést számolt össze hétfőn a mintegy 35 ezerből.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

