Palesztin segélymunkásokat rohantak le a Hamász terroristái

A Hamász fegyveresei szerda este megtámadtak egy palesztin segélymunkásokat szállító autóbuszt a Gázai övezet déli részén, Hán-Júnisznál. A támadásban legkevesebb öt segélymunkás életét vesztette, és a jelentések szerint többeket elraboltak.

A GHF nyilatkozata szerint a busz egy élelmiszerosztó központ felé tartott, amikor a Hamász tüzet nyitott rá. A segélyszervezet "szándékos és bűnös cselekedetnek" nevezte a történteket, amelyet napok óta fenyegetések előztek meg. "A Hamász nyíltan megfenyegette munkatársainkat, segélyosztóinkat és a segítségre szoruló civileket" - írták közleményükben.

A segélyszervezet korábban már figyelmeztetett arra, hogy a Hamász akadályozza a nemzetközi segélyek szétosztását, és kizárólag az ENSZ-t és a világszervezet palesztinokat segítő helyi ügynökségét, az UNRWA-t ismeri el hivatalos elosztóként. Ezeknek a készleteit rendszeresen fosztogatja. A GHF szerint a támadásokkal és fenyegetésekkel megfélemlítik az amerikai és palesztin segélymunkásokat.

A GHF 2,5 millió adag étel szétosztásáról számolt be a támadás napján, miközben palesztin egészségügyi források több halálesetet is jelentettek, melyekért szerintük az izraeli hadsereg felelős Rafah és Necerim környékén. Az al-Dzsazíra katari arab hírtévé szerint 14, az al-Arabíja szerint legkevesebb 45 civil halt meg. A GHF tagadta, hogy a segélyosztás helyszínein bármilyen rendkívüli incidens történt volna.

A segélyszervezet azt is jelezte, hogy gyakran kirabolják az ENSZ konvojait, még mielőtt elérnék a lakosságot, és a világszervezet nem hajlandó együttműködni más elosztóközpontok működtetésében. A GHF bejelentette, hogy továbbra is mindent elkövet a lehető legtöbb segély Gázába juttatásáért, "akkor is, ha a körülmények egyre veszélyesebbé válnak".

Fotó: illusztráció (Shutterstock)