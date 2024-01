Palesztinpárti tüntetéseket tartottak több európai nagyvárosban a holokauszt emléknapján + videó

Megosztás itt:

Ez nem egy háború, ez egy népirtás - skandálta a tömeg a spanyol fővárosban. Madrid utcáit több ezer tüntető lepte el a holokauszt emléknapján.

„Először is azonnali tűzszünetet követelünk. Másodszor is szeretnénk ha megoldódna a több mint 100 napja tartó helyzet Gázában. Valójában nem is egy 100 napos, hanem egy 70 éves problémát kellene ott megoldani" - mondta egy demonstráló.

Több olasz nagyvárosban a belügyminisztérium korábbi tiltása ellenére vonult utcára több palesztin diákszervezet.

A palesztinpárti Izrael-ellenes felvonulások Rómában és Milánóban erőszakos összecsapásokba torkolltak. A palesztin fiatalokhoz szélsőjobboldali szervezetek is csatlakoztak, a tüntetők petárdákkal és kövekkel dobálták meg a rendőröket. Végül senki sem sérült meg az órákig tartó akcióban.

Közben Lengyelország izraeli nagykövete egy második holokausztra figyelmeztetett az auschwitzi haláltábor felszabadulásának 79. évfordulóján.

„Reméltük, hogy a holokauszt leckét megtanultuk. Mégis ma, a holokauszt nemzetközi napján megdöbbentünk a zsidó állam elleni népirtás vádjain, miközben létünkért és a szabad világ biztonságáért küzdünk" - mondta Jacov Livne.

A nagykövet arra reagált, hogy a Dél-afrikai Köztársaság népirtás vádjával vitte Izraelt a Nemzetközi Bíróság elé.