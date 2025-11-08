Paks orosz függés nélkül? 100 milliós fűtőanyag-üzlet és 10 kis reaktor az alku része + videó
2025. november 08., szombat 12:20
| Hír TV
A magyar–amerikai csúcs tétje a béke mellett a gazdasági jövőnk. Orbán Viktor népes delegációval érkezett Washingtonba, és már szivárognak is ki a részletek a dollármilliárdos energetikai alkuiról. 10 új, kis atomreaktor épülhet az autógyáraknak, miközben Paks amerikai fűtőelemeket kaphat. Ez a pragmatikus nemzeti érdekérvényesítés csúcsa.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.