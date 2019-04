Pakisztán értesülései szerint India katonai támadásra készül

A keresztény kultúra minden erő forrása - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Klapka téri református templom felszentelésének hálaadó ünnepén. A Mi Hazánk Mozgalom is elkezdte az aláírásgyűjtést a májusi EP- választásra, az első nap tapasztalatai azt mutatják, hogy van igény a választók körében a mozgalom által képviselt, nemzeti ellenzéki politizálásra – mondta Dúró Dóra elnökhelyettes. A brüsszeli vezetés nem hajlandó megfékezni a bevándorlási folyamatot, a kezelését ezért a nemzetállamokra kell bízni - jelentette ki Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Kossuth Rádióban. Rogán Antal a Századvég nemzetközi felméréseire hivatkozva kijelentette, hogy az illegális bevándorlás elleni uniós fellépéssel nem csupán a magyarok, hanem a kontinensen élők többsége is elégedetlen. Az európai parlamenti választáson a fiatalok jövője a tét, ezért is kell támogatni Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos, a bevándorlás megállítását célzó programját - mondta Böröcz László, a Fidelitas elnöke. Az európai parlamenti választások tétje, hogy sikerül-e megváltoztatni a jelenlegi bevándorláspárti brüsszeli politikát és megvédeni az európai embereket - hangsúlyozta Ágh Péter Fideszes képviselő Sárváron. Orbán Viktor által bemutatott 7 pontos programmal meg lehet állítani Európában az illegális bevándorlást - közölte Deák Dániel. A politológus szerint a politikai szövetségesek nagy valószínűséggel támogatni fogják ezt a programot. Simon Miklós Fideszes képviselő szerint jó a fogadtatása az emberek körében az Orbán Viktor miniszterelnök által a bevándorlás megállítására meghirdetett hétpontos akciótervnek. A titkosszolgálatok információi szerint elég nagy esély van arra, hogy a 2015-ös eseményekhez hasonlóan felerősödik a migráció - mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára a Bayer Show-ban. A Párbeszéd kongresszusa egyhangú döntéssel jóváhagyta azt az MSZP-vel korábban kötött megállapodást, amelynek alapján Jávor Benedek a negyedik helyen szerepel a közös EP-listán. Litvániában van a leghosszabb, Spanyolországban pedig a legrövidebb kampány az EP-választások előtt. Magyarország a középmezőnyben van - derül ki az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának összesítéséből. Az LMP szolidaritásáról biztosítja Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét. A szlovák himnusztörvény szembemegy a demokratikus és az európai értékekkel. A Magyar Liberális Párt ezért az európai liberálisok frakciójához fordul, hogy az Európai Parlamentben lépjenek fel a törvénnyel szemben. „Egészséget mindenkinek!” szlogennel hívják fel a figyelmet az idei egészség világnapján a megelőzés fontosságára - mondta Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke. Az autonómiatörekvések szempontjából zászlóshajónak tekinthető a Vajdaság - hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Bácsfeketehegyen. Ukrajna bukaresti nagykövete szerint Kelemen Hunort már 2017-ben kitiltották Ukrajnából és beutazását az országba nem először akadályozták meg. Az RMDSZ elnöke szerint Oleksandr Bankov ez utóbbi állítása nem felel meg a valóságnak. Ausztria legalább novemberig meghosszabbítja a visszaállított határellenőrzést a Magyarországgal és a Szlovéniával közös határszakaszon - jelentette az APA osztrák hírügynökség. Joghallgatók nemzetközi versenyében nyertek első díjat magyar egyetemisták Washingtonban. Kultúránk közösséggé formál és összefűz bennünket - hangsúlyozta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának miniszteri biztosa a floridai Daytona Beachen tartott hagyományőrző magyar nap ünnepségén. Országos tüntetéseket tartott a venezuelai ellenzék Nicolás Maduro elnök ellen. Tízezrek lepték el Kartúm utcáit a harminc éve hivatalban lévő Omar el-Besír szudáni elnök lemondását követelve. Holttestet találtak egy kiégett gépkocsiban a tűzoltók Devecserben. Halálra gázoltak egy férfit Bakonybánkon. Meghalt egy motoros az M25-ös főúton Eger közelében. A jövő héten éjszakánként lemossa a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. a Váralagutat, a Lánchidat, a városligeti Millenniumi hidat és a Szabadság hidat. A házigazda Debrecen 3:1-re nyert az MTK ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában. A listavezető Ferencváros 3:0-ra nyert a vendég Paks ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában.