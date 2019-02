Pakisztán békülne Indiával

CSALÁDBARÁT MODELLT KELL ÉPÍTENI A MAGYAR GAZDASÁGBAN MONDTA ORBÁN VIKTOR SZERDÁN AZ MKIK GAZDASÁGI ÉVNYITÓJÁN. A MINISZTERELNÖK EGYETÉRT AZZAL A JEGYBANKI TERVVEL, MISZERINT TOVÁBBRA IS 3% ALATT KELL TARTANI A DEFICITET. KORMÁNYFÕ: MAGYAR MODELLT KELL LÉTREHOZNI A GAZDASÁGI KIHÍVÁSOKRA, ÉS NEM ENGEDHETÕ MEG KILENGÉS A PÉNZÜGYEK TEKINTETÉBEN. 330 PONTBÓL ÁLLÓ VERSENYKÉPESSÉGI PROGRAMOT TESZ KÖZZÉ A MAGYAR NEMZETI BANK. 9,6 MILLIÁRDOS BERUHÁZÁST HAJT VÉGRE A BOSCH HATVANI GYÁRÁBAN JELENTETTE BE SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG: NEM ALKOTMÁNYELLENES A JOGELLENES BEVÁNDORLÁS ELÕSEGÍTÉSÉT BÜNTETÕ TÉNYÁLLÁS. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL: ÚJRA MATOLCSY GYÖRGYÖT NEVEZI KI A MAGYAR NEMZETI BANK ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK. KDFSZ: KIVONULÁSSAL FENYEGET A SPAR MAGYAR NEMZET. SPAR: BERUHÁZÁST TERVEZ A VÁLLALAT, NEM KIVONULÁST. A KERESKEDELEM TÖBB MINT 6 SZÁZALÉKA BONYOLÓDIK A VILÁGHÁLÓN MAGYARORSZÁGON NÉPSZAVA. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: ANNAK ELLENÉRE, HOGY ÉVEK ÓTA CSÖKKENEK AZ ADÓK, EGYRE TÖBB ADÓBEVÉTELT SZED BE A MAGYAR ÁLLAM. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ EU-NAK GAZDASÁGI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMPONTBÓL IS STRATÉGIAI ÉRDEKE A NYUGAT-BALKÁNI RÉGIÓ INTEGRÁLÁSA. KONTRÁT KÁROLY: A MIGRÁCIÓS VESZÉLY NEM MÚLT EL - HANGOZTATTA A BM ÁLLAMTITKÁRA AZ ORSZÁGGYÛLÉS HONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉN. ÚJRA KAPHAT ÁLLAMI TÁMOGATÁST A MOMENTUM KÖZÖLTE AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK. ITM: A SZAKKÉPZÉS TELJES MEGÚJÍTÁSÁNAK RÉSZEKÉNT MÁRCIUS ELSEJÉN MUNKÁBA ÁLLNAK A SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOK KANCELLÁRJAI. KSH: AZ IPARI TERMELÕI ÁRAK 3,8 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK JANUÁRBAN. NEM JUTOTT MEGÁLLAPODÁSRA DONALD TRUMP ÉS KIM DZSONG UN A LESZERELÉSRÕL ÉS AZ ÉSZAK-KOREA ELLENI SZANKCIÓKRÓL. KREML: MÉG NEM MÛKÖDIK A FELEK KÖZÖTT AZ EGYMÁS FELÉ TEENDÕ KIS LÉPÉSEK GYAKORLATA. SEMMISNEK MONDTA KI A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT KIHIRDETÉSÉT AZ AMERIKAI KÉPVISELÕHÁZ. A FEGYVERVÁSÁRLÁSHOZ SZÜKSÉGES ELLENÕRZÉSEK KISZÉLESÍTÉSÉRÕL FOGADOTT EL TÖRVÉNYTERVEZETET AZ AMERIKAI KÉPVISELÕHÁZ. ANTWERPENBEN A FIATAL GYEREKEK MINDÖSSZE NEGYEDE BELGA SZÁRMAZÁSÚ, A TÖBBI BEVÁNDORLÓ HÁTTÉRREL RENDELKEZIK ÍRJA A BREITBART. OROSZ NEMZETI ÛRKÖZPONT LÉTREHOZÁSÁT RENDELTE EL VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK. TOVÁBB TERJED A TILTAKOZÁSI HULLÁM A ROMÁNIAI BÍRÁK ÉS ÜGYÉSZEK KÖZÖTT A KORMÁNY MÚLT HÉTEN HOZOTT SÜRGÕSSÉGI IGAZSÁGÜGYI RENDELETE MIATT. LELÕTT KÉT INDIAI HARCI REPÜLÕGÉPET A PAKISZTÁNI LÉGIERÕ SZERDÁN, KÉT INDIAI PILÓTÁT ELFOGTAK, TÖBBEN MEGHALTAK. MINTEGY 1700 SZÍRIAI TÉRT VISSZA HAZÁJÁBA - JELENTETTE A HSZINHUA HÍRÜGYNÖKSÉG AZ AN-NASRA LIBANONI ONLINE HÍRPORTÁLRA HIVATKOZVA. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK SZERINT "ELJÖTT AZ IDÕ", HOGY A BRIT VEZETÕK ELDÖNTSÉK, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG HOGYAN KÍVÁN KILÉPNI AZ EURÓPAI UNIÓBÓL. THERESA MAY: AZ EU-ÁLLAMPOLGÁROK JOGAI MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT ESETÉN IS GARANTÁLTAK. ELUTASÍTOTTA SZERDÁN A LONDONI ALSÓHÁZ A MUNKÁSPÁRT INDÍTVÁNYÁT, AMELY VÁMUNIÓS VISZONYRENDSZER FENNTARTÁSÁT ÍRTA VOLNA ELÕ A BREXIT UTÁN IS. A BRIT MUNKÁSPÁRT TÁMOGATNA EGY ÚJABB NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉST NAGY-BRITANNIA EU-TAGSÁGÁRÓL. UNICEF: EGY SZÍRIAI MENEKÜLTTÁBORBAN AZ IDÉN 12 GYEREK HALT MEG A ROSSZ KÖRÜLMÉNYEK MIATT. MEGSZÜNTETTE NYOMOZÁSÁT A PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG A VOLT VÁLOGATOTT VÍZILABDÁSOKAT NEMI ERÕSZAKKAL VÁDOLÓ KISLÁNY ÜGYÉBEN. VONATTAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ EGY VASÚTI ÁTJÁRÓBAN KISTELEKNÉL, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE. MINTEGY SZÁZ HEKTÁRON ÉG A NÁDAS, AZ ALJNÖVÉNYZET ÉS A GAZ A PEST MEGYEI FARMOS KÖZELÉBEN, A TÛZ HÁROM TANYÁT IS VESZÉLYEZTET. ÁTADTÁK A KÉSZENLÉTI RENDÕRSÉG HATÁRVADÁSZ BEVETÉSI OSZTÁLYÁNAK DEBRECENI KÖZPONTJÁT. SZALAGKORLÁTNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A 8-AS FÕÚTON HEREND HATÁRÁBAN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. BRFK: BEAZONOSÍTOTTA A RENDÕRSÉG AZT A KÉT FÉRFIT, AKIK EGY KERTÉSZ UTCAI SZÓRAKOZÓHELY ELÕTT VERTEK MEG TÖBB EMBERT. PÉNTEKTÕL MEGSZÛNIK AZ INFLUENZAJÁRVÁNY MIATT KORÁBBAN ELRENDELT LÁTOGATÁSI TILALOM A NAGYKANIZSAI KÓRHÁZBAN.