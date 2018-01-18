2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Ötvenketten égtek benn egy autóbuszban Kazahsztánban

Hír TV

2018. január 18., csütörtök 22:00, frissítve: csütörtök 22:50

A kigyulladt járműből mindössze öt személynek sikerült időben kimenekülnie, köztük a két sofőrnek – őket még a helyszínen ellátták a kiérkező mentőalakulatok. A tragédia az ország északnyugati részén történt helyi idő szerint délelőtt fél tizenegykor.

A buszon oroszországi építkezéseken dolgozó üzbég vendégmunkások utaztak. A tűz okát még vizsgálják a hatóságok.

Az orosz szputnyik hírügynökség először azt közölte, magyar gyártmányú Ikarus busz gyulladt ki, de az esetről közölt fotón jól látszik, hogy egy német Setra égett ki.

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