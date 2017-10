Öt korábbi elnök gyűjtött a hurrikánkárosultaknak

KATONAI TISZTELETADÁS MELLETT ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ ÉS KÖVÉR LÁSZLÓ, HÁZELNÖK JELENLÉTÉBEN FELVONTÁK A NEMZETI LOBOGÓT A KOSSUTH LAJOS TÉREN. NYÍLT NAP A PARLAMENTBEN - 10 ÓRÁTÓL A CSALÁDOK MEGNÉZHETIK AZ ORSZÁGHÁZBAN A SZENT KORONÁT, A DÍSZLÉPCSÕHÁZAT ÉS A KUPOLACSARNOKOT IS. BUDAPESTEN A CORVIN, A TABÁN, VALAMINT A KINO CAFÉ MOZIBAN 1956-OS JÁTÉK- ÉS DOKUMENTUMFILMEKET VETÍTENEK, A PROGRAMOK INGYENESEK. GULYÁS GERGELY: A 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM LEGNAGYSZERÛBB ESEMÉNYE AZ 1956-OS FORRADALOM. '56 AZ IGAZ ÜGYEK MELLETTI KIÁLLÁS JELKÉPE MONDTA SIMICSKÓ ISTVÁN A MÛEGYETEMEN RENDEZETT EMLÉKÜNNEPSÉGEN. EGY MEGLINCSELT ÁVH-S KATONA KÉPÉVEL KÖSZÖNTÖTTE A FACEBOOKON AZ ’56-OS FORRADALMAT A NEMZETI ÜNNEP ELÕTT SZANYI TIBOR MSZP-S EP-KÉPVISELÕ. A KÉP ALÁ SZANYI AZT ÍRTA ’ÜNNEP’ KÖZELEDIK. GULYÁS GERGELY FIDESZ-FRAKCIÓVEZETÕ: SZANYI MÉG MA IS A DIKTATÚRÁVAL VAN EGY ESZMEI KÖZÖSSÉGBEN. FIDESZ: SZANYI MEGNYILVÁNULÁSA MEGDÖBBENTÕ ÉS BOTRÁNYOS. LEMONDTA AZ OKTÓBER 23-RA MEGHIRDETETT TÜNTETÉST GULYÁS MÁRTON, A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM AKTIVISTÁJA. A FÜGGETLEN VARGA GÁBORT VÁLASZTOTTÁK POLGÁRMESTERRÉ A BÉKÉS MEGYEI MEDGYESBODZÁSON. NÉMETH ZSOLT KKM-ÁLLAMTITKÁR: MAGYARORSZÁG TOVÁBBRA IS ÚGY GONDOLJA, HOGY MÓDOSÍTANI KELL AZ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNYT. KEDDTÕL A SZOLGÁLTATÓKNAK INGYENESEN KELL HÁLÓZATFÜGGETLENNÉ TENNIÜK AZOKAT A MOBILTELEFONOKAT, AMELYEKNEK LEJÁRT A HÛSÉGIDEJE. IDÉN AUGUSZTUS 31-IG 155 EZER TÁMOGATÓ JELLEGÛ ELLENÕRZÉST INDÍTOTT A NAV, AZ ELJÁRÁSOK 11 MRD FT BEVÉTELT HOZTAK. AZ AUTONÓMIA BÕVÍTÉSÉRE SZAVAZTAK LOMBARDIÁBAN ÉS VENETÓBAN, MINDKÉT TARTOMÁNYBAN A SZAVAZÓK TÖBB MINT 90%-A TÁMOGATTA. MILÁNÓBAN ÉS BERGAMÓBAN KEDDEN KORLÁTOZTÁK A JÁRMÛFORGALMAT A SZÁLLÓ POR TÚL MAGAS KONCENTRÁCIÓJA MIATT. A SPANYOL KÜLÜGYMINISZTER ÁLHÍRNEK MINÕSÍTETTE A KATALÓNIAI NÉPSZAVAZÁSKOR BRUTÁLIS RENDÕRI FELLÉPÉST MUTATÓ FELVÉTELEKET TELEGRAPH. EZREK TÜNTETTEK A MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓNÕ ÜGYÉBEN MÁLTÁN. MÉGIS LESZ MÁSODIK FORDULÓ A SZLOVÉNIAI ELNÖKVÁLASZTÁSON. A HIVATALBAN LÉVÕ BOHUT PAHOR AZ ELSÕ FORDULÓBAN NEM SZEREZTE MEG A SZAVAZATOK TÖBB MINT FELÉT. MILOS ZEMAN CSEH ÁLLAMFÕ ADREJ BABIST, A VÁLASZTÁSOKON GYÕZTES ANO MOZGALOM ELNÖKÉT BÍZTA MEG KORMÁNYALAKÍTÁSSAL. ANDREJ BABIS: CSEHORSZÁGNAK A V4-EN KÍVÜL IS PARTNEREKET KELL KERESNIE AZ EU-BAN. AZ ABE SINZÓ VEZETTE LIBERÁLIS DEMOKRATA PÁRT NYERTE A VASÁRNAPI ELÕREHOZOTT PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT JAPÁNBAN EXIT POLL. AZ USA ÉS JAPÁN FOKOZNI FOGJA A NYOMÁST ÉSZAK-KOREÁRA - ÁLLAPODOTT MEG DONALD TRUMP ELNÖK ÉS A ABE SINZÓ JAPÁN KORMÁNYFÕ. JAPÁN-SZERTE TÖBB TÍZEZER LAKOST SZÓLÍTOTTAK FEL LAKÓHELYE ELHAGYÁSÁRA A LAN TÁJFUN MIATT. AZ ÍTÉLETIDÕ KÖVETKEZTÉBEN KÉT EMBER ÉLETÉT VESZTETTE JAPÁNBAN. 8 EMBER ELLEN INDULT ELJÁRÁS FRANCIAORSZÁGBAN POLITIKUSOK ÉS MECSETEK ELLENI MERÉNYLETTERVEK MIATT. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK TWITTEREN: NYILVÁNOSSÁGRA HOZHATÓAK A KENNEDY-GYILKOSSÁG EDDIG TITKOS NYOMOZATI ANYAGAI CNN. A VENEZUELAI PÜSPÖK ÉLESEN BÍRÁLTA A NEMRÉG TARTOTT KORMÁNYZÓVÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁT, ÉS ÚJ VÁLASZTÁSOKAT SZORGALMAZOTT. MEGERÕSÖDÖTT A FÉLIDÕS PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON AZ ARGENTIN KORMÁNYKOALÍCIÓ, 23 TARTOMÁNYBÓL 15-BEN GYÕZELEMRE ÁLL. EGY AUTÓ ÉS EGY AUTÓBUSZ ÜTKÖZÖTT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN, BALATONKERESZTÚR TÉRSÉGÉBEN, A FÕVÁROS FELÉ VEZETÕ OLDALON. 110 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 65-öS FÕÚTON FELSÕNÁNA KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 84-ES FÕÚTON LESENCETOMAJ KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. BUDAPESTRE VONATKOZÓAN HÉTFÕRE PIROS FOKOZATÚ ESÕRIADÓT ADTAK KI, 50 MM-NÉL IS TÖBB ESÕ ESHET. HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST EGY AUTÓ A 44-ES SZÁMÚ FÕÚTON BÉKÉSCSABA ÉS GYULA KÖZÖTT.