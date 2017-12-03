2017. december 3.,
vasárnap, Ferenc, Olívia napja

Öt gyermek lelte halálát egy lakástűzben

Hír TV

2017. december 3., vasárnap 11:52

Öt kisgyerek halt meg éjjel egy lakástűzben az oroszországi Novoszibirszk mellett, egy faluban. A legkisebb egy 8 hónapos csecsemő, a legnagyobb egy hétéves lány volt.

Az édesapjuk a lakásban volt, amikor az lángra kapott, de ő ki tudott menekülni, és túlélte a tűzvészt. A gyerekek édesanyja egy hónapja hunyt el.

A hatóságok még vizsgálják, hogy hogyan keletkezett a tűz.

 

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