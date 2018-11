Öt évet szolgált a seregben a kaliforniai ámokfutó

Egy veterán haditengerész a 13 áldozattal járó kaliforniai ámokfutás elkövetője. A 28 éves Ian David Long 2013-ban szerelt le az Egyesült Államok hadseregéből..Szerda este, egy szórakozóhelyen nyitott tüzet vaktában egy diákrendezvény résztvevőire Thousand Oaks városában.

Csak a barátaimmal voltam és láttam, ahogy a fegyveres besétál és felnyúlt a pultra, mintha a személyiét adná oda vagy pénzt, aztán csak a szemem sarkából láttam mit tesz és hallottam a lövéseket, ránéztem és azt láttam, hogy egy pisztoly van a kezében és csak lőtt, lőtt a lányra a recepciónál – számolt be Cole Knapp, az egyik szemtanú. Az ámokfutó 30 lövést adott le a szemtanúk szerint és válogatás nélkül lőtt.

Több esetben is találkoztunk az elmúlt években Long úrral általában kihágások miatt, közlekedésiek például. 2015-ben egy verekedés áldozata volt egy helyi bárban. Idén Áprilisban rendőröket hívtak a házába rendzavarás miatt. Bementek a házba. Beszéltek vele. Ő egy kissé dühös volt és irracionálisan viselkedett. Kihívták a válságmegelőző csoportunkat, a mentálhigiénés szakértőt, aki találkozott is velük, beszéltek is és világossá tette a kolléga, hogy nem meríti ki a viselkedése az ön és közveszély kritériumát, úgyhogy ott is hagyták múlt Áprilisban .– nyilatkozott az ügyről Geoff Dean, Ventura Megye sheriffje.

Long a vérengzést követően öngyilkos lett, Egyetlen fegyvert, egy Glock típusú pisztolyt használt. A seriff helyettese az elsők között érkezett ki, akkor még tartott a lövöldözés. A támadó őt is megsebesítette, majd a kórházba szállítás után meghalt.