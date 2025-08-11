Keresés

Öt al-Dzsazíra alkalmazottat lőttek le Gázában – Izrael arról beszél, hogy egyikük Hamász-vezető volt

2025. augusztus 11., hétfő 09:19 | MTI
újságíró al-Dzsazíra Anasz as-Saríf

Az al-Dzsazíra katari hírtelevízió bejelentette, hogy négy újságírója és egy asszisztens életét vesztette egy izraeli csapásban vasárnap, Anasz as-Saríf, a csatorna egyik ismert tudósítója is meghalt.

  • Öt al-Dzsazíra alkalmazottat lőttek le Gázában – Izrael arról beszél, hogy egyikük Hamász-vezető volt

Izrael szerint a 28 éves Saríf (a képen) a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet egyik sejtjét irányította. A katari hírtévé arról számolt be, hogy Izrael az újságírók sátrára mért csapást az es-Sífa kórház közelében. A támadásban kórházi illetékesek szerint az al-Dzsazírának dolgozó öt ember mellett még ketten meghaltak.

Az izraeli hadsereg Saríf izraeli civilek és katonák elleni rakétatámadások tervezésében való részvételének bizonyítékaként Gázában talált hírszerzési információkat és dokumentumokat, köztük névjegyzékeket, terrorista kiképzési listákat és fizetési nyilvántartásokat mutatott be. Az ENSZ különleges jelentéstevője a múlt hónapban arra figyelmeztetett, hogy Saríf élete a munkája miatt veszélybe kerülhet, Izrael állításait pedig akkor alaptalannak minősítette.

Az al-Dzsazíra visszautasította Izrael vádjait. A csatorna "az egyik legbátrabb gázai újságírónak" nevezte Sarífot, a támadás pedig a hírtévé szerint "kétségbeesett kísérlet emberek elnémítására Gáza megszállására készülve". Saríf mellett a csapásban életét vesztette Mohamed Kreike, Ibráhím Záhir és Mohamed Núfal, akik szintén a katari hírtelevízónak dolgoztak.

Az al-Dzsazíra közölte, hogy Saríf üzenetet hagyott hátra arra az esetre, ha életét veszíti.

"Soha nem haboztam átadni az igazságot úgy, ahogy van. Torzítás és csúsztatás nélkül, hogy Isten tanúja lehessen azoknak, akik hallgatnak" - írta Saríf. Az al-Dzsazíra a Saríf ellen felhozott izraeli bizonyítékokat koholmánynak nevezte.

"Anasz as-Saríf és kollégái az utolsó hangok egyike volt Gázában, amely elmondta a világnak a tragikus valóságot" - tudatta az al-Dzsazíra.

A Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű szervezet szerint Izrael nem mutatott be érdemi bizonyítékot, hogy alátámassza, Saríf valóban terrorista volt.

"Izrael gyakorlata, hogy újságírókat hiteles bizonyíték nélkül militánsnak bélyegez, súlyos kérdéseket vet fel a szándékaival és a sajtószabadság tiszteletben tartásával kapcsolatban" - mondta Szara Kúda, a CPJ közel-keleti regionális igazgatója.

A CPJ adatai szerint a gázai konfliktus kezdete óta legalább 186 újságíró és médiaszakember vesztette életét a területen.

Forrás: MTI

Fotó: aljazerrea.com

Kapcsolódó tartalmak

