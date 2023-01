Oszlatás helyett megszégyenültek a német rohamrendőrök

Megosztás itt:

A helyszínen klímaaktivisták tüntettek egy lignitbánya bővítése miatt, a látványosságot azonban ezúttal nem a fanatikus tüntetők, hanem az esetlenül intézkedő rendőrök szolgáltatták: a helyszínen a heves esőzések fellazították a talajt, a mély sárba pedig több rendőr is térdig merült, ahonnan csak segítséggel tudtak kijutni. Menekülésük közben egy szerzetescsuhába öltözött tüntető még fel is lökdöste őket, azonban a páncélos rendőrök teljesen tehetetlenek voltak. A demonstrációt végül sikerült feloszlatni, a hatóságok még a hírhedt svéd aktivistát Greta Thunberget is elvezették a helyszínről.