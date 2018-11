Oszladozik a migránskaraván

Könnygáz elől rohannak a mexikói menekültek. Vasárnap több száz közép-amerikai migráns próbálta meg áttörni a mexikói határt, hogy bejutva az Egyesült Államokba menedékkérelmet nyújthassanak be. A Donald Trump által kirendelt csaknem 6000 fős hadsereg könnygázt vetett be, hogy visszaszorítsa a tömeget, amiben nők és gyerekek is voltak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A válaszlépés miatt a mexikói külügyminiszter diplomáciai felhívást intézett az Egyesült Államok kormányához, amiben teljes kivizsgálást kért az ügyben. Donald Trump, amerikai elnök ugyanakkor védelmébe vette a határőröket.

Nézzék, ha átjönnek a határon, fogjuk és letartóztatjuk őket, ha kell, lezárjuk a határt. Ez még nem történt meg, nem olyan mértékben, ahogy én fogom, mert én komolyan beszélek, lezárom a határt, ha kell, hosszú időre – mondta Donald Trump amerikai elnök.

Az elmúlt hetekben csaknem 7000 migráns jött Tijuana városába, és még további érkezőkre számítanak, a tömeg súlyosan megterheli a határmenti város kapacitását. Mexikó kijelölt külügyminisztere a héten arról beszélt, hogy a Marshall-tervhez hasonló volumenű intézkedésre van szükség, hogy csökkenjen a migrációs nyomás.

Arról van szó, hogy a migránsáradatot szabályozni akarjuk, esélyt adni azoknak, akik még otthon vannak. Segíteni szeretnénk a fejlődést és tisztelni az emberek jogait. Ez a célja annak, amit javaslunk. Az Egyesült Államokkal együtt szeretnénk ezt elérni, meg akarjuk győzni őket, hogy vegyenek részt ebben – nyilatkozta Marcelo Ebrard, aki vasárnap találkozik az Egyesült Államok külügyminiszterével, hogy megvitassák, mekkora pénzügyi támogatásra lenne szükség. Ebrad elmondása szerint kormánya akár 20 milliárd dollárt is hajlandó lenne Dél-Mexikó fejlesztésére szánni.A vasárnapi események után van aki visszatérne hazájába, mások Mexikóban keresnének munkát.