Össznemzeti ügy a hétvégi magyar iskolák megerősítése

2018. SZEPTEMBER 17., HÉTFÕ KITILTHATJÁK A MÛANYAG ZACSKÓKAT MAGYARORSZÁGRÓL, JELENTÕS SZIGORÍTÁSOK 2019-TÕL VÁRHATÓK. OKTÓBER 15-IG JELENTHETIK BE TÉLI REZSICSÖKKENTÉSI IGÉNYÜKET A FÁVAL ÉS SZÉNNEL FÛTÕK. A VISSZAESÕ PEDOFILOK ÉS TÖBBSZÖRÖS SZEXUÁLIS BÛNÖZÕK KASZTRÁLÁSÁRA TETT JAVASLATOT A FIDESZ-FRAKCIÓNAK BOLDOG ISTVÁN. LAKOSA LÁSZLÓ FÜGGETLEN JELÖLT NYERTE AZ IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST A SOMOGY MEGYEI HÁROMFA KÖZSÉGBEN VASÁRNAP. GYURCSÁNY FERENC DK-ELNÖK KEDD ESTÉTÕL FOLYAMATOS TÜNTETÉST HIRDETETT MEG AZ ALKOTMÁNY UTCÁBA. A FIDESZ SZERINT AZ ELLENZÉK MÉG MOST SEM TUDJA ELFOGADNI A MAGYAR EMBEREK DÖNTÉSÉT. ÁTLAGOSAN 16 EZER FORINTOT KAPHATNAK A NYUGDÍJASOK NOVEMBERBEN, HA A GDP BÕVÜLÉSE MEGHALADJA A 3,5 SZÁZALÉKOT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG AZ EGYETLEN ÁLLAM EURÓPÁBAN, AHOL A KORMÁNY KIKÉRTE AZ EMBEREK VÉLEMÉNYÉT A BEVÁNDORLÁSRÓL. PÁR HÉTEN BELÜL INDUL A NEMZETI KONZULTÁCIÓ A NÉPESEDÉSRÕL MONDTA DÖMÖTÖR CSABA, A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ÁLLAMTITKÁRA. A BEVÁNDORLÁSSAL FOGLALKOZÓ ÚJ FIDESZ-KDNP-KABINET VEZETÕJE NÉMETH SZILÁRD LESZ. NAV: A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓRÓL SZÓLÓ BEVALLÁST HÉTFÕIG KELL BENYÚJTANI, ÉS A 25%-OS ADÓT IS ADDIG KELL MEGFIZETNI. ANGELA MERKEL NÉMET ÉS SEBASTIAN KURZ OSZTRÁK KANCELLÁR TÁMOGATJA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JAVASLATAIT AZ EU KÜLSÕ HATÁRÁNAK VÉDELMÉRÕL. KÖZZÉTETTÉK SVÉDORSZÁGBAN A MÚLT HETI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK VÉGEREDMÉNYÉT; A GYÕZTES A KORMÁNYZÓ SVÉD SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT LETT 28,3 SZÁZALÉKKAL. A MÁSODIK HELYEN A JOBBKÖZÉP MÉRSÉKELT PÁRT 19,8 SZÁZALÉKKAL, A BEVÁNDORLÁSELLENES SVÉD DEMOKRATÁK PÁRT A HARMADIK 17,5 SZÁZALÉKKAL. FESZÜLTSÉG TÁMADT HORVÁTORSZÁG ÉS MONTENEGRÓ KAPCSOLATÁBAN A JADRAN KATONAI OKTATÓHAJÓ SORSA MIATT. ZÁGRÁB SZERINT A VITORLÁS A HORVÁT HADITENGERÉSZET TULAJDONA, PODGORICA AZONBAN EZT HATÁROZOTTAN ELUTASÍTJA. MEGKÉRDÕJELEZI AZ EP ÁLTAL ELFOGADOTT SARGENTINI-JELENTÉS ÉRVÉNYESSÉGÉT AZ OSZTRÁK ALKANCELLÁR. HEINZ-CHRISTIAN STRACHE KÉRÉSÉRE AZ OSZTRÁK KÜLÜGYMINISZTER AZ EU TANÁCSÁNAK VILÁGOS ÁLLÁSFOGLALÁSÁT KÉRTE A JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL. CÁPATÁMADÁS ÁLDOZATA LETT EGY HUSZONÉVES SZÖRFÖS A MASSACHUSETTSI PARTOKNÁL, A STRANDOT LEZÁRTÁK. TÛKET SZÚR A SZUPERMARKETEKBEN KAPHATÓ EPREKBE EGY ISMERETLEN AUSZTRÁLIÁBAN, QUEENSLAND ÁLLAM 100 EZER DOLLÁR NYOMRAVEZETÕI DÍJAT TÛZÖTT KI. ELÉRTE KÍNA PARTJAIT A MANGHUT TRÓPUSI VIHAR, AMI LEGKEVESEBB 64 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELT A FÜLÖP-SZIGETEKEN. SZEMBEHELYEZKEDIK A NÉMET ÁLLAMMAL AZ ALTERNATÍVA NÉMETORSZÁGNAK NEVÛ JOBBOLDALI ELLENZÉKI PÁRT - JELENTETTE KI HORST SEEHOFER. 14-RE EMELKEDETT A TRÓPUSI VIHARRÁ SZELÍDÜLT FLORENCE HURRIKÁN HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. HALÁLRA KÉSELT EGY 16 ÉVES PALESZTIN FIATAL EGY IZRAELI-AMERIKAI KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRT CISZJORDÁNIÁBAN JEDIÓT AHRONÓT. EGY TEHERAUTÓ ÉS EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN, KAKUCS KÖZELÉBEN, A SZEGED FELÉ VEZETÕ OLDALON A PÁLYÁT LEZÁRTÁK. HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST EGY AUTÓ RÉTKÖZBERENCSEN, A CSERBENHAGYÓ SOFÕRT ELFOGTÁK. OSZLOPNAK HAJTOTT EGY AUTÓ A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BERZÉKEN, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 4-ES FÕÚTON, ABONY KÖZELÉBEN, ÖSSZESEN NÉGYEN SÉRÜLTEK MEG. FELROBBANT EGY GÁZPALACK DÉGEN, A ROBBANÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ÉPÜLET FALA KIDÕLT, TETEJE BESZAKADT, SENKI SEM SÉRÜLT MEG. HOLNAP VIZSGÁLJA MEG PSZICHOLÓGUS AZT A 13 ÉVES LÁNYT, AKIT ÁLLÍTÁSA SZERINT KÉT ISMERT SPORTOLÓ SZEXUÁLISAN ZAKLATOTT.