Összevont választásokat tartanak Olaszországban + videó

Olaszországban is nagy a tétje az európai parlamenti választásnak. Az Európai Konzervatívok és Reformisták elnöke, Giorgia Meloni lehet az új Európa egyik legbefolyásosabb vezetője, akinek Marine Le Pennel és Ursula von der Leyen-nel is dűlőre kell majd jutnia.

