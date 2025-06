Ősszel indul a kötelező sorkatonai szolgálat Horvátországban

Megosztás itt:

A tárcavezető elmondta: a felkészítés két hónapig tart majd Kninben, Slunjban és Pozsegán (Pozega), az ottani laktanyákban, és évente összesen öt generáció kiképzését tervezik, azaz generációnként 800 sorkatonáét.

Minden 18. évét betöltött férfi behívót kap, az újoncokat pedig abban a naptári évben küldik alapkiképzésre, amelyben betöltik 19. életévüket. A két hónap alatt megtanulják a fegyverhasználatot, a mozgás- és reakciótaktikát a csatatéren, a kommunikációt, a védelmet és a katonai szolgálatot, valamint fizikai felkészültséget szereznek - magyarázta a miniszter.

Kiemelte: a sorkatonák 1100 euró (mindegy 450 ezer forint) fizetést is kapnak havonta, és a szolgálat miatt nem lesznek elbocsáthatók a munkahelyükről. A kéthónapos kiképzés beleszámít majd a nyugdíjra jogosító szolgálati időbe, és a sorkatonai szolgálatot végzett fiatalok elsőbbséget fognak élvezni az állami vagy közszolgálati munkakörök betöltésénél.

Rámutatott arra is, hogy a sorkatonai szolgálatra 19-től 30 éves korukig önkéntesek is jelentkezhetnek, köztük nők is. Utóbbiak számára nem kötelező a szolgálat.

A miniszter emlékeztetett, hogy a kötelező sorkatonai szolgálatot Horvátországban 2008-ban töröltek el, részben arra való tekintettel, hogy sokan elutasították a fegyverviselést.

A megváltozott globális geopolitikai és biztonsági körülmények, az egyre gyakoribb éghajlatváltozások, a természeti katasztrófák és hasonló kihívások miatt azonban Horvátország úgy döntött, újra bevezeti a kötelező sorkatonaságot, hogy katonai készségekre és a válsághelyzetek kezelésére képezze ki a fiatalokat - mondta Anusic, akit a zágrábi kormány 2024 februárjában kért fel arra, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, milyen formában állítható vissza a sorkatonai szolgálat.

Mindazonáltal jelezte: azok, akik behívót kapnak, lelkiismereti okokra hivatkozva továbbra is elutasíthatják a fegyverviselést. "Nekik polgári szolgálatot kell teljesíteniük, amely három hónapig tart. De ugyanúgy pótlólagos tartalékosok lesznek, mint azok, akik katonai kiképzésen estek át" - húzta alá.

MTI