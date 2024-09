Összehangolt dróntámadást mért Ukrajna Oroszország több célpontjára + videó

Hatalmas lángokkal égett több ember otthona is ebben az orosz lakóépületben. A tűz azután keletkezett, hogy egy ukrajnai drón csapódott az épület oldalába. Kijev nem először hajtott végre összehangolt dróntámadást oroszországi célpontok ellen. Moszkva közlése szerint a mostani akciónak halálos áldozata és sebesültjei is vannak.

