2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

11 hónapos kisbabát emeltek ki élve az összeomlott ház romjai alól

Hír TV

2019. január 1., kedd 14:31, frissítve: kedd 14:43

Oroszországban egy 11 hónapos kisbabát emeltek ki élve az összeomlott lakóház romjai alól. A gyerek több mint egy napig volt a romok alatt, a mínusz 23 fokos hidegben. Állapota a mentők szerint válságos. A bölcsőjében lévő kisfiúra a mentőkutyák találtak rá. A hatóságok szerint még további 40 ember lehet a romok között, közülük 7-en gyerekek. A 7 halálos áldozatot követelő tragédiát feltehetően gázrobbanás okozta.

Túlélők után kutatnak egy tízemeletes lakóház romjai között az oroszországi Magnyitogorszkban. A tragédia óta több lakót is kimentettek már a szilveszterkor összeomlott házból. Feltételezések szerint még több mint 30-an lehetnek a törmelékek alatt.

Cseljabinszki kerület helyettes kormányzója szerint 79 lakó tartózkodott az épületben a robbanáskor. 5 sérültet, közöttük egy gyermeket kórházba szállítottak, őket az orosz elnök is felkereste. „December 31-e van, az ünneplések éjszakája. Sajnálatos, hogy ilyen tragédia történt Magnyitogorszkban. Először is, szeretném kifejezni a részvétemet az áldozatok családjának, és biztosítani őket, hogy mindent megteszünk a megsegítésük, támogatásuk érdekében” – fogalmazott Vlagyimir Putyin.

Az urali iparvárosban a feltételezések szerint gázrobbanás miatt omlott össze az épület, emiatt indítottak vizsgálatot. Oroszországban gyakran fordulnak elő robbanások a lakóházakban, elsősorban azért, mert vagy nem végzik el a szükséges karbantartást vagy nem tartják be a biztonsági előírásokat.

 

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