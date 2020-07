Összecsapások a szerb Parlamentnél

Bár Magyarországon napról napra csökken a koronavírus-esetszám, a környező országok többségére ez nem igaz, ezért nem zárható ki, hogy a kormány az operatív törzs tanácsára szigorításokat vezet be, akár a következő napokban - mondta Gulyás Gergely. Az Országgyűlés ülésének összehívását kezdeményezik a kormánypártok, hogy a parlament egy határozat formájában világos mandátumot adhasson a kormánynak a koronavírus-járvány miatt tervezett európai uniós hitelcsomag ügyében - közölte a Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint olyan csomag kell, amely igazságos, amely a gazdagabb tagállamoknak nem ad több pénzt, mint a szegényebbeknek, amely a gazdasági növekedésre és a gazdaság újraindítására koncentrál, és politikamentes. Mindent meg kell tenni a gyermekek egészséges lelki és erkölcsi fejlődése érdekében, és ha szigorúbb büntetőjogi eszközökre van szükség, a kormány kész támogatni a büntető törvénykönyv módosítását - közölte a Miniszterelnökség vezetője. Tíz újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4220 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel 591-re emelkedett az elhunytak száma, 2887-en már meggyógyultak. Pécsi és osztrák kutatók együttműködésével olyan hatóanyagot azonosítottak, amely lehetséges gyógyszerként alkalmazható a koronavírusos betegek gyógyításában. A kormány álláspontja az, hogy körültekintő, jól megtervezett, a magyar gazdaság erősségeit építő lépésekkel Magyarország megerősödve kerülhet ki a járvány okozta válságból - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. Perdöntő lehet a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatójának vallomása a Pesti Úti idősotthon ügyében - mondta a Magyar Nemzetnek az első idős elhunyt hozzátartozóinak ügyvédje. A Nézőpont Intézet felmérése szerint kockázatos az ellenzék számára a közös lista állítása, mivel azzal egy most vasárnap tartandó szavazáson a Fidesz-KDNP a szavazatok akár 56 százalékát is megszerezné. Hadházy Ákos és csapata nem az alapítványának, hanem egy ellenzéki újságíró lakásának címére gyűjti a Nemzeti konzultációs íveket. A politikus és a 24.hu főszerkesztője is tagadta, hogy kapcsolat lenne közöttük. Hajléktalan és megváltozott munkaképességű emberek maradhatnak fizetés nélkül Ferencváros ellenzéki polgármestere miatt - tudta meg a Magyar Hírlap. Ellehetetlenítené a Liget-projektet a főváros, ha elfogadná a Városligeti építési szabályzat módosítását - mondta a Magyar Nemzetnek a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa. Baán László szerint a főpolgármester által kezdeményezett módosítás azt a politikai célt szolgálja, hogy jogi akadályt gördítsen a ligetbe tervezett, még meg nem kezdett kulturális fejlesztések elé. A 2021-es költségvetésről szóló szavazás megmutatta, hogy a baloldal nem csak a járvány elleni védekezést és a magyar gazdaság védelmét, de még a bérnövekedést sem támogatta - mondta az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. A koronavírus-járvány alatt a migrációs válsághoz hasonló hozzáállást tanúsított az ellenzéki oldal, folyamatosan önellentmondásba kerültek, minden fronton támadták a kormányzati intézkedéseket - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Ötmilliárd forintot vesztett Hódmezővásárhely azzal, hogy Márki-Zay Péter polgármester miatt meghiúsult a tudásközpont és könyvtár építése - jelentette ki Cseri Tamás kormánypárti önkormányzati képviselő. A magyar tulajdonú vállalatok részvétele az egészségpiacon elenyésző, ezért indított a kormány ötvenmilliárd forintos kerettel támogatási programot az egészségügyi gyártókapacitások fejlesztésére - mondta Gion Gábor. Mindenki azzal élhet, akivel szeretne, és a kormány azt sem mondja meg, hogy vállaljon-e gyereket egy pár, és ha igen, mennyit - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Mandiner hetilapnak adott interjúban. Az élelmiszergazdaság erősítése és a közbeszerzési eljárások egyszerűsítése, gyorsítása volt a központi téma a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs ülésén - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Nemzeti önbecsülés nem képzelhető el az agrárium nélkül - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Mindent a magyar vidék jövőjéért című könyv bemutatóján. Elfogadhatatlan Magyarország szempontjából a jelenlegi Európai Uniós keretköltségvetésről szóló javaslat, mert többszörös igazságtalanságot tartalmaz – mondta Deutsch Tamás a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz európai parlamenti képviselője hangsúlyozta: az 1850 milliárd eurós javaslatcsomagról a tagállamok álláspontja nagyon távol áll egymástól. A koronavírus-járvány miatt fel kell készülni az újabb migrációs hullámokra, és ezzel együtt az Európai Unió külső határainak következetes megvédésére - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Athénban. Az EP elfogadta, és ezzel a kihirdetésüket követően nem sokkal érvénybe lépnek az uniós közúti szállítási ágazat reformját célzó, a járművezetők munkakörülményeire, a nemzetközi szállítást végző járművezetők kiküldetésére vonatkozó új szabályok. Az Európai Parlament szabad utat adott a protekcionizmusnak, miután elfogadta az európai fuvarozói ágazat hosszú távú szabályait meghatározó I. Mobilitási Csomagot - jelentette ki az igazságügyi miniszter. Varga Judit elmondta: a dokumentum egyes rendelkezései nemcsak a belső piaci alapszabadságokkal, de a klímasemlegesség célkitűzését rögzítő Európai Zöld Megállapodással is ellentétesek. Már több mint 12 millióan fertőződtek meg az új típusú koronavírussal a világon, a halálos áldozatok száma 548 914, a gyógyultaké 6 562 679 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Meghaladta a hárommilliót a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Államokban, ahol a járvány már több mint 132 ezer emberéletét követelt. Ismét erőszakos tiltakozásba torkollott a koronavírus-járvány miatt meghozott intézkedések ürügyén kialakult demonstráció Belgrádban, és tüntettek Újvidéken is. Erőszakos hatalomátvételi kísérletnek nevezte a szerbiai tiltakozásokat Nebojsa Stefanovic belügyminiszter. Romániában ismét megdőlt a napi esetszám rekordja: az utóbbi 24 óra alatt 614 új koronavírus-fertőzöttek azonosítottak. Bulgáriában ismét szigorítanak a koronavírus-járvány terjedése elleni intézkedéseken: bezárják az éjszakai szórakozóhelyeket, a beltéri diszkókat, nem engednek közönséget sporteseményekre, és 30 főben maximálják az összejövetelek létszámát. Az észak-macedón kormány döntése értelmében a szerb, a boszniai, a koszovói és a montenegrói állampolgárok kizárólag 72 óránál nem régebbi, negatív koronavírus-teszttel léphetnek be az országba. Moszkvában 568-cal nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma, ami a legalacsonyabb napi növekmény április 5. óta az orosz fővárosban. A szélsőjobboldali törekvések jelentik a legnagyobb biztonságpolitikai kihívást Németországban - mondta Horst Seehofer német belügyminiszter. Lefoglalták a Sea-Watch német civilszervezet hajóját az olasz hatóságok a szicíliai Porto Empedocle kikötőjében, miután „számos szabálytalanságot” fedeztek fel rajta - közölte az olasz parti őrség. Kudarcot vallott az ENSZ Biztonsági Tanácsában a Szíriának szánt - határon átnyúló - humanitárius segélyezésről szóló orosz ellenjavaslat is, miután Oroszország és Kína megvétózta a Németország és Belgium által kezdeményezett határozattervezetet. Kölcsönös tiszteletről és bizalomról nyilatkozott Donald Trump amerikai és Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök Washingtonban. Békülést sürgetett Peking és Washington között Vang Ji kínai külügyminiszter, aki szerint a két ország kapcsolatai az elmúlt negyven év legnehezebb kihívásával állnak szembe. A Phenjan és Washington közötti tárgyalások újraindításának fontosságát hangsúlyozta Stephen Biegun amerikai külügyminiszter-helyettes háromnapos dél-koreai látogatása során. Eltűnt Szöul polgármestere, és már a rendőrség keresi - adta hírül a hatóság. A kolumbiai kormány elutasította a Nemzeti Felszabadító Hadsereg nevű gerillaszervezet tűzszüneti javaslatát, amelyet a koronavírus-járvány megfékezése végett terjesztett elő. Megtalálták egy korábban eltűnt perui katonai helikopter roncsait az északi Bagua tartomány Imaza körzetében, a szerencsétlenségben életét vesztette a legénység négy tagja és mindhárom utas - közölte a perui légierő. Másfél évtizeddel ezelőtti gyilkosságok megszervezése és gyilkossági kísérlet gyanúja miatt őrizetbe vették Szergej Furgalt, az orosz távol-keleti Habarovszki terület kormányzóját. Újraindult az a büntetőper, amelyben Simon Gábort, az MSZP volt elnökhelyettesét különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással, hamis magánokirat felhasználásával, valamint közokirat-hamisítással vádolja az ügyészség. Négy évvel ezelőtti rablássorozat támadóját fogták el a nyomozók, és közben megoldottak egy másik, tíz évvel ezelőtti, több mint húszmilliós rablást is - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Hétfőtől megállás nélkül halad át az M3-as metró a Semmelweis Klinikák és a Corvin-negyed állomáson felújítási munkálatok miatt - közölte a BKK. Márton Gábort nevezték ki a labdarúgó OTP Bank Ligában ezüstérmes MOL Fehérvár FC vezetőedzőjének. Az oroszországi Nyizsnyij Novgorod rendezheti meg az öttusázók 2021-es Európa-bajnokságát. A japán kormány fontolóra veszi annak lehetőségét, hogy a jövőre halasztott tokiói olimpiára és paralimpiára utazó sportolók esetében enyhítsen az országba lépés feltételein.