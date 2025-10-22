Örvendezik a balliberális oldal a budapesti találkozó csúszása miatt + videó

Megosztás itt:

"Ami Budapestet illeti, nem, ez nem jó. Úgy értem, azt látni, hogy egy olyan személy, aki ellen az ICC letartóztatási parancsot adott ki egy európai országba érkezik. És ismét a kérdés az, hogy lesz-e bármilyen eredménye ennek. Szóval ez szerintem az, amire szükségünk van hogy lássuk, hogyan alakulnak ezek a dolgok Budapesten, nagyon határozottak vagyunk, hogy Oroszország csak akkor tárgyal, ha nyomást gyakorolnak rá. Szóval reméljük, hogy Trump elnök is így gondolja" - jelentette ki Kaja Kallas.