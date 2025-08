Országos vizsgálatot rendeltek el Olaszországban a kiskorú dzsihádisták felkutatására + videó

Megosztás itt:

A terrorszervezetek fele sodródás azokat a másod - vagy harmad generációs fiatalokat veszélyezteti a legjobban, akik a társadalom perifériáján élnek, beilleszkedni nem tudnak és hátrányos helyzetben vannak. Az olasz rendőrség terrorizmusellenes csoportja 22 olyan kiskorú esetében végzett átvizsgálást, akik érdeklődést mutattak terrorista szervezetek iránt. 13-17 év közti fiatalok, akik az elmúlt időszakban dzsihadista mozgalomhoz köthető videókat osztottak meg a közösségi médiában. A házkutatás során játék fegyvereket és katonai egyanruhákat találtak és olyan tárgyat, melyek robbanószerek, molotov koktélok előállítását szolgálták. Ez azt bizonyítja, hogy a fiatalok nemcsak a világhálón folytattak propagandát, hanem egy esetleges merénylet elkövetése is terveik között szerepelt. Ezen túl a Telegram csatornán antiszemita tartalmú videókat és bejegyzéseket osztottak meg, zsidók elleni támadásokra uszítottak. Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter szerint komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent az internetes térben zajló iszlám propaganda. Olaszország számára kulturális kihívást is jelent a bevándorló hátterű fiatalok társadalmi beilleszkedése. Piantedosi hangsúlyozta, hogy irányt vesztett fiatalokról van szó, akik oktatás és integráció hiányában komoly veszélyt jelenthetnek a jövő társadalmára. A fiatalkorú migránsok egyébként a köztörvényes bűncselekmények szempontjából is súlyos gondot jelentenek. A statisztikák szerint a kiskorúaknak fenntartott börtönök foglyainak 52 százaléka bevándorló.