Országos visszhangot keltett Romániában egy szexuális zaklatással vádolt egyetemi professzor ügye

A SNSPA szenátusa kedden felfüggesztette Alfred Bulai oktatói tevékenységét, és ideiglenesen összes tisztségétől megfosztotta. Bár a 18 tanút és áldozatot megszólaltató tényfeltáró portál szerint a tanárok és a hallgatók is tudtak arról, hogy Bulai már 1995-től kezdődően rendszeresen zaklatja a diáklányokat, az egyetem közölte, hogy korábban egyetlen panasz sem nyújtottak be a hallgatók a dékáni hivatalhoz vagy a SNSPA etikai bizottságához Alfred Bulai professzor ellen.

A hétfőn kipattant ügyről a miniszterelnököt is megkérdezték az újságírók. Marcel Ciolacu szerdán kijelentette, hogy a kormány nem avatkozhat be egy büntetőjogi ügy kivizsgálásba, de a tanügyminiszter kezdeményezésére indokolt esetben "adminisztratív" lépéseket tehet.

