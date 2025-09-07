Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 07. Vasárnap Regina napja
Jelenleg a TV-ben:

Svenk

Következik:

Globál 08:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Országos sztrájkkal akarják Macront kibillenteni pozíciójából

2025. szeptember 07., vasárnap 06:43 | Origo
sztrájk szakszervezetek Franciaország Macron

Szeptember 10-én országos tiltakozások béníthatják meg Franciaországot – Bruno Retailleau belügyminiszter a baloldalt okolja a zavargások előkészítéséért, miközben a sztrájkok politikai következményei kiszámíthatatlanok: veszélybe kerülhet Retailleau karrierje, Francois Bayrou miniszterelnök megszorító csomagja, és Emmanuel Macron elnök kormánya is.

  • Országos sztrájkkal akarják Macront kibillenteni pozíciójából

A teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Franciaország szeptember 10-én nagyszabású országos sztrájkra készül, amelyet a baloldali mozgalmak és a szakszervezetek is támogatnak. A hírszerző szolgálatok előre figyelmeztettek arra, hogy a tiltakozások során zavarkeltő, esetleg erőszakos akciók is várhatók, amelyek célpontjai lehetnek vasútállomások, finomítók, autópályák, sőt diákok vezette megmozdulások is, és amelyek komoly kihívást jelenthetnek Emmanuel Macron elnök kormánya számára – írja a Brussels Signal.

Bruno Retailleau belügyminiszter ugyanakkor igyekezett lekicsinyelni a mozgósítás mértékét. Clermont-Ferrand-ban kijelentette: Ez az utasítás, hogy mindent blokkoljunk, ostobaság. Az országot nem kell megbénítani, éppen ellenkezőleg: előre kell lépnie.

 A tárcavezető szerint a sztrájk nem más, mint egy szélsőbaloldali peremmozgalom akciója, amelyet Jean-Luc Mélenchon és a szakszervezetek próbálnak saját céljaikra felhasználni.

Retailleau utasítást küldött a prefektusoknak, amelyben a közlekedés blokkolása és a kormányzati épületek megrongálása elleni határozott fellépésre szólította fel őket. Kiemelte: a stratégiai létesítményeket, köztük a Nemzetgyűlést, a Szenátust és az Élysée-palotát semmilyen körülmények között nem lehet blokkolni.

A sztrájkra szóló felhívás július vége óta terjed a Telegramon, amire az Általános Munkásszövetség (CGT) mellett a 2018-as sárga mellényes mozgalomhoz köthető aktivisták is reagáltak. A baloldali radikálisok a tiltakozást a szélesebb társadalmi átalakulás előszobájának tekintik. Nicolas Framont, a Frustration magazin főszerkesztője például úgy fogalmazott: 

Ha a szeptember 10-i mozgalom eléri Macron távozását, az a nép példátlan győzelme lesz a burzsoázia felett.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Őszi sokk: átírták a fűtési szezon szabályait, mindenkit érint!

A magyar válogatott már a második percben megszerezte a vezetést Varga Barnabás góljával

Eljött az esküvő napja: Krausz Gábor és Mikes Anna ma kimondják a boldogító igent

Az írek megdöbbentő dolgokat állítanak Szoboszlairól a mai rangadó előtt

"Már a szüléskor se lesz sehol" – Megyeri Csilla párját darabokra tépik: azt mondják, botrányosan reagált a baba érkezésére

Románia újabb kínos hazai vereségbe szaladt bele, szégyenről beszél a legendás edző

Ön is méri? Akkor tudnia kell - az eddig tökéletesnek hitt vérnyomás már nem hibátlan

Bomba áron lehet a tiéd ez a Parkside gép, ami minden kertész álma

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

További híreink

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

Magyar Péter nagyot koppant

Óriási elismerésben részesült Szoboszlai Dominik

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Példátlan fordulat Kötcsén: Orbán Viktor bejelentései alapjaiban rázzák fel Magyarországot – és a világ is figyel
2
Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat
3
Nawrocki megalázta az Európai Uniót, rögtön kitört a botrány
4
A magyar válogatott már a második percben megszerezte a vezetést Varga Barnabás góljával
5
Rettenetes tragédiát okozott egy víziló
6
Fájó döntetlen Dublinban
7
Orbán Viktor felakasztásáról fantázilált Krúbi a pénteki koncertjén + videó
8
Bekapcsolva maradt a mikrofon - kínos pillanat a Fehér Házban: Zuckerberg lebukott Trump előtt
9
Katalin hercegné új frizurája felrobbantotta a divatvilágot
10
Exkluzív: A Liga politikusai együttérzésükről biztosították a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat és a magyar népet

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Rettenetes tragédiát okozott egy víziló

Rettenetes tragédiát okozott egy víziló

 Tizenegy ember eltűnt Elefántcsontpart délnyugati részén, amikor egy víziló felborította a csónakjukat a Sassandra folyón – közölte Myss Belmonde Dogo szolidaritási miniszter szombaton.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!