Országos pártot alapítanak az Olaszországban élő muzulmánok + videó

A muszlimok politikai hatalomba való beférkőzésen keresztül valósítanák meg a nyugati kultúra és demokratikus értékek megdöntését. Mindezt az olasz szélsőbaloldal támogatásával kívánják megvalósítani. Rómából Jánosi Dalma tudósított.
A baloldali cselédsajtó felsnapolva beleborzongott, hogy a Magyarországról kitiltott antiszemita Kneecap zenekar trágár üzenetet küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek a magyar-ír világbajnoki selejtező után. A témában a Monitor vendégei is véleményt mondtak.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Hárman meghaltak, 28-an pedig megsérültek Portugáliában, amikor lecsapott a Claudia névre keresztelt vihar. A természeti csapás a mediterrán ország mellett az Egyesült Királyság egyes részeit is sújtotta. Az áradások miatt több városban evakuálni kellett a lakosokat.