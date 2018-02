Országok sora fejleszthet ballisztikus rakétát

A ballisztikus rakéták reneszánszát jósolja Ian Williams, a Stretégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának igazgatója a The New York Times honlapján olvasható interjúban. Jelenleg öt ország képes a Föld bármely pontjára ballisztikus rakétával csapást mérni, az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Nagy-Britannia és Franciaország. Számuk azonban hamarosan gyarapodhat, mert egy sor ország fejleszti interkontinentális ballisztikus rakétáit. Az észak-koreai rakéták hatósugara eléri a 13 ezer kilométert, és így Dél-Amerikát és az Anktartisz egy részét leszámítva bárhol le tud csapni rakétáival. A hatósugarat tekintve ezután Izrael, India, Szaúd-Arábia, Irán, Pakisztán, Dél-Korea és Tajvan következik.

Faképnél hagyná az Egyesült Államokat és ezentúl Kínával és Oroszországgal szövetkezne a Föld legfiatalabb országa, Dél-Szudán. A Nyamilepedia nevű helyi hírportál tudósítása szerint ezzel fenyegetett az ország alelnöke, miután Amerika fegyverembargót vezetett be hazája ellen. Az alelnök arra panaszkodott, hogy míg az AK–47-et ismeri, a szudáni kormánnyal vívott függetlenségi háború alatt egyetlen amerikai M16-ost sem látott. Most pedig az utakat kínaiak, az ország első olajfinomítóját pedig kínaiak és oroszok együtt építik. Dél-Szudán már haza is hívta nagykövetét Washingtonból.

A legtöbb kriptovaluta nulla érték közelébe fog zuhanni – ez áll a Goldman Sachs egyik dokumentumában, amelyet a CNBC amerikai hírtelevízió ismertetett honlapján. Steve Strongin, a Goldman Sachs kutatási igazgatója szerint a kriptovalutáknak nincs valódi értékük, így a digitális valuták számára hosszú távon aligha lehetséges a túlélés. A kriptovaluták áremelkedését nem követte a hagyományos fizetőeszközök értékcsökkenése, áruk attól teljesen függetlenül mozog.