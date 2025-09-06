Orosz–ukrán háború: kémiai veszélyről szólnak a hírek

Megosztás itt:

A Dnyipropetrovszki területi közigazgatás nem erősítette meg a kémiai veszélyről szóló információt.

Mit tudunk a Dnyipróban emlegetett kémiai veszélyről?

A Dnyipro lakói tömegesen számoltak be arról, hogy az éjszakai támadás után megváltozott a levegő minősége. A Suspilne Dnipro tudósítása szerint azonban a Dnyipropetrovszki megyei katasztrófavédelem szóvivője, Szerhij Kovtonyuk közölte: a város levegője tiszta, nincs fennálló kémiai veszély.

Megjegyezték, hogy megelőző intézkedéseket vezettek be a lakosság esetleges sérüléseinek elkerülésére, így nincs ok aggodalomra.

Ukrajna azt állítja, az orosz hadsereg vegyi fegyvereket alkalmaz a háborúban. Ukrajna szerint az ilyen lépések egyértelműen sértik a nemzetközi egyezményeket. Állítólag korábban az ukrán hírszerzés lehallgatott egy orosz parancsnokot, aki arról beszélt, hogy előkészítik a vegyi fegyverek bevetését az ukrán fegyveres erők ellen – írja a 24tv.ua.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet