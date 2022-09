A HírTV tudósítója arról a Litván légibázisról jelentkezett be, ahol 4 magyar vadászgép is állomásozik.

Szijjártó: Magyarország történelme legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre

Egy lerombolt kijevi iskolát és egy orvosi rendelőt is újjáépít Magyarország - ezt Szíjjártó Péter jelentette be New Yorkban.