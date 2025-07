Oroszország mellé állt a világ egyik legnagyobb hatalma az ukránok ellen – Íme a háború titkos szövetségese

Megosztás itt:

Oroszország már most több mint megháromszorozta a 2025-re tervezett teljes dróngyártási volumenét – jelentette be a héten Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök. Misusztyin a gyártás felfutását a védelmi és a civil vállalatoknak juttatott állami támogatások növelésével magyarázta. A Kyiv Post az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt elemzésével utána járt a kijelentés valóságtartamának. - írja a Világgazdaság.

Az orosz nagy hatótávolságú drónok fokozott gyártása lehetővé teszi az Ukrajna elleni éjszakai támadások számának növelését, amelyek egyre gyakrabban irányulnak civil célpontokra az ISW elemzői szerint, akik úgy látják, hogy az orosz erők már a frontvonal közelében is bevetették a Shahed-típusú drónokat az ukránok ellen. Kiemelték, hogy az orosz hadsereg egyre inkább integrálja a drónokat a harctéri műveletekbe: ezekkel nemcsak lecsapnak az ukrán front- és hátországi állásokra, de zavarják az ukrán utánpótlási vonalakat is.

A gyártási kapacitások növeléséhez elengedhetetlen volt a kínai mérnöki tudás és alkatrész

Az ISW elemzői arra a következtetésre jutottak, hogy az orosz védelmi ipar az invázió 2022 februári kezdete óta együttműködik kínai cégekkel a dróngyártás fejlesztésében. Annak ellenére is, hogy nyugati szankciók sújtják a drónalkatrészek exportját.

Az ukrán katonai hírszerzés a héten arról számolt be, hogy az orosz gyártású Geran-típusú drónok alkatrészeinek 60–65 százaléka kínai eredetű. Az ukrán biztonsági szolgálat pedig azt közölte, hogy egy Kijevben lezuhant Geran-drón roncsait vizsgálva olyan alkatrészeket találtak, amelyeket a kínai Suzhou Ecod Precision Manufacturing Company gyártott.

Felpörgött a orosz hadiipar, Oroszország naponta sok száz rakétával próbálja „szétbombázni” Kijev kitartását. Ha a trend nem törik meg, akkor akár napi ezer rakéta háborús felhasználását is bírni fogja az orosz védelmi ipar.

Az ukrán Frontelligence Insight nevű nyílt forrásokból dolgozó hírszerzési szervezet számításai szerint Oroszország február-áprilisa között átlagosan havi 1 850 darab Geran típusú eszközt állított elő.

Nemcsak kínai vállalat, de közös cég is foglalkozik dróngyártással. Az oroszok egy kínai egyetemmel 2023-ban létrehozták az Aero-HIT dróngyártó vállalatot, majd egy üzemet Habarovszkban. A közös cég júniusban 90 millió dollárnak megfelelő támogatást kért az orosz védelmi minisztériumtól. Az üzem várhatóan már idén havi 10 ezer drónt lesz képes előállítani, amit tovább növelnének.

A Frontelligence Insight kedden közölte, hogy az orosz erők a teljes körű invázió kezdete óta összesen 28 743 Shahed drónt vetettek be Ukrajna ellen, ennek tizedét most júniusban. Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok kedden arról számolt be, hogy júniusban az orosz erők több mint másfélszer annyi rakétát és drónt használtak Ukrajna ellen, mint májusban.

