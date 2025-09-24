Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 24. Szerda Gellért, Mercédesz napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Riasztás 22:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

„Oroszország megbízható partner az energiaszállítások területén" – Szergej Lavrovval tárgyalt Szijjártó Péter New Yorkban

2025. szeptember 24., szerda 22:06 | MTI
New York Szergej Lavrov Szijjártó Péter magyar-orosz kapcsolatok Háború Ukrajnában

Az ukrajnai háború, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés legfontosabb kérdéseiről egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.

  • „Oroszország megbízható partner az energiaszállítások területén

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az orosz kollégájával folytatott tárgyalását követően kiemelte, hogy a legfőbb kérdéseket tekintették át az ukrajnai háborúval, illetve a gazdasági és energetikai együttműködéssel kapcsolatban, s egyúttal leszögezte, hogy Szergej Lavrovval a legnehezebb időszakokban is meg tudnak vitatni minden kérdést.

"Én itt most aláhúztam Magyarország békepárti álláspontját. Aláhúztam azt, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy minél előbb béke legyen a szomszédságunkban. Már három és fél éve szembesülünk az ukrajnai háború drámai következményeivel, és azt szeretnénk, ha ez a háború minél előbb véget érne" - hangsúlyozta.

"A miniszter úr elmondta, hogy éppen most egyeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, ami szerintem a lehető legjobb hír, amit kaphattunk, ugyanis amíg zajlanak az amerikai-orosz legmagasabb szintű tanácskozások, addig bízhatunk abban, hogy béke lesz, és bízhatunk abban, hogy el lehet kerülni a legrosszabb forgatókönyvet, vagyis a harmadik világháborúnak a kitörését" - folytatta.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy Oroszország megbízható partner az energiaszállítások területén, márpedig földrajzi és fizikai okok miatt Magyarország ellátása nem garantálható orosz kőolaj és földgáz nélkül jelenleg.

"Ez nem politikai, ez nem ideológiai kérdés, hanem egyszerű földrajzi, fizikai kérdés" - vélekedett. Majd tudatta, hogy a magyar kormány az amerikai vezetéssel is folyamatos kapcsolatban van.

"Az amerikai kormányzattal is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Miniszterelnök úr is beszélt Donald Trump elnök úrral nemrégiben, s több ügyet átbeszéltek, a háború állását, a béke lehetőségét, a világgazdaság folyamatait, a vámok nyomán előállt helyzetet, valamint természetesen a közép-európai energiaellátás kérdését is megkonzultálták, ez néhány órája történt" - mondta.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Ezt hazudta rólam Magyar Péter

Nagy hírrel jelentkezett Szijjártó Péter New Yorkból

A szokásosnál korábban lesz az őszi óraátállítás: itt a pontos dátum

Kocsis Máté a rendkívüli Harcosok órájában, kövesse nálunk élőben!

Szoboszlai Dominik elment végre fodrászhoz, de nem az történt, amit vártunk

„Bajba kerülök, ha válaszolok” – Xabi Alonso megszólalt, miután felhúzta Viníciust

Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó

Igazi kincs kapható most a Lidlben, a fűtésszezonban bánni fogod, ha most nem veszed meg

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

További híreink

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó
2
Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó
3
Itt az újabb vérlázító ügy – megint botrány tört ki Ursula von der Leyen körül
4
Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett
5
Diáklányt fogdosott a buszon egy férfi a fővárosban, de nem úszta meg a zaklató
6
Durva vád Magyarországgal szemben: vérbosszút emleget az antifa politikus + videó
7
Íme, a szaktárca vizsgálati jelentése a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről – kiderült, kik a botrány kulcsfigurái
8
Trump szerint van rá esély, hogy Ukrajna mindent visszafoglaljon
9
Kocsis Máté: A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie + videó
10
A péntek a szlovákoknak gyásznap, a magyar gazdaságnak történelmi dicsőség lesz

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!