Oroszország készen áll bármilyen eszköz bevetésére + videó

A külügyminiszter kijelentette: Oroszország készen áll bármilyen eszköz bevetésére a „védekezés” érdekében. Emlékeztetett arra is, hogy Moszkva nem áll közvetlen konfliktusban Washingtonnal és ez nem is áll szándékában, azonban nagyon súlyos hiba a Nyugat részéről azt feltételezni, hogy Oroszországnak nincsenek vörös vonalai, vagy, hogy ezeket folyamatosan elmozdíthatják.

Újabb fordulat állt be a frontvonalon, a Donyeck középső részén elhelyezkedő Kurahove városa hónapok óta tartó ostrom után orosz irányítás alá került. Ez azért is fontos fejlemény, mert így Moszkva számára belátható közelségbe került egy Zaporizzsja megye elleni kelet-nyugati irányú támadás. Oroszország valószínűleg igyekszik minél több, sajátjának követelt terület fölött megszerezni az irányítást a belátható időn belül meginduló tűzszüneti tárgyalásokig.

